Путин прибыл на Валаам в компании неизвестного спутника 10 12.07.2017, 18:18

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Пресс-секретарь президент РФ заявил, что «понятия не имеет», с кем приехал Путин.

Президент России Владимир Путин накануне приехал на Валаам не один, а в сопровождении неизвестного спутника или спутницы. Это следует из видео, которое накануне опубликовал телеканал «Звезда» на своем сайте, передает «Дождь».

На кадрах видно, как глава российского государства подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. Он сам управляет автомобилем Mercedes ML. Припарковав машину, Путин вышел с водительского сидения и сразу же сам направляется открывать дверь пассажиру, который сидит на заднем сидении. Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сидения машины, поскольку он одет в рубашку.

Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Не ясно, мужчина это или женщина. Пассажир отказался выйти из машины, и при этом что-то указывает президенту РФ пальцем.

После этого Путин захлопнул дверь и пошел в храм, где его ожидал патриарх. После посещения храма Путин уехал на другом Mercedes, но уже в компании патриарха, причем оба сели на задние сидения.

Скриншот из видео Ruptly

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто ехал с Путиным. «Понятия не имею», — сказал он.