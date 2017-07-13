В Беларуси придумали еще одну «ловушку» для бизнеса 7 13.07.2017, 8:27

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Как действует «экологический сбор» в пользу государства.

Увеличение с начала года платы за переработку отходов до 30% значительно ухудшило финансовое положение отечественных субъектов хозяйствования, занятых производством и поставкой упаковки. Жаркая дискуссия по вопросам обращения с отходами разгорелась 5 июля на круглом столе, организованном Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей (МССПиР), сообщает «Экономическая газета».

Основной удар пришелся на ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», которому перечисляют «экологический сбор» субъекты хозяйствования. Это предприятие было создано в соответствии с указом Лукашенко от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» в целях создания системы обращения со вторичными материальными ресурсами и ее финансирования. Тогда же производителей и поставщиков упаковки, включенных в специальный перечень, обязали создавать собственную систему сбора и переработки отходов и их вторичного использования или оплачивать эти услуги госоператору.

Размер такой платы установил Совмин, а в конце прошлого года постановлением от 26.12.2016 № 1079 увеличил ее до 30% для некоторых видов упаковки. Новые ставки действуют с апреля 2017 г.

Скажем, для производителей полиэтиленовой пленки после вступления постановления № 1079 в силу плата за сбор и переработку отходов составляет 6–6,5% с оборота сырья, рассказал директор ООО «Реалпак» Алексей Пилинко. Сумма сбора превысила размер налога на прибыль и достигает 60% уплаченного НДС. Получается, что если в Украине экологический сбор за тонну полимерной пленки нулевой, в России – 0,01 USD, то в Беларуси – 82,9 USD. Конкурировать в таких условиях невозможно. А. Пилинко предположил, что в ближайшие 5 лет из-за таких размеров платы за отходы в Беларуси могут закрыться около десятка предприятий по производству упаковочной пленки.

Бизнесменов беспокоит судьба проекта Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. В нем предусматривается создание депозитно-возвратной (залоговой) системы обращения тары. При этом будет взиматься залоговая стоимость упаковки, которую потом планируется собирать через фандоматы (тароматы). По-видимому, на подготовку данной стратегии уже расходуется часть собранной платы за сбор отходов. В частности, по заказу «Оператора вторичных материальных ресурсов» концепцию залоговой системы разработало ООО «ЭкоРисайклинг».

Исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скребцов отметил, что по некоторым данным залоговая ставка для пластиковых бутылок составит 20 копеек. По его мнению, ориентир взят без всяких расчетов и оценки эффективности на основании опыта работы схожей системы в Литве. Но там оператором является негосударственная бизнес-ассоциация, участниками которой являются объединения производителей пива и безалкогольных напитков, подчеркнул В. Скребцов. Работа этого оператора не предполагает извлечения прибыли, и тарифы на оплату для участников системы снижаются, поскольку в этом заинтересован сам бизнес.

«Мы хотим, чтобы в Беларуси депозитная система была максимально прозрачной, чтобы акционерами выступали предприятия, – заявил В. Скребцов. – Тарифы должны быть определены в интересах предприятий и потребителей, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы нести каждую бутылку в фандомат. Нельзя допустить, чтобы «дельту» в этой системе присваивало государство».

Государственное регулирование и так дорого обходится бизнесу. Например, на одном из белорусских пивоваренных заводов посчитали, что стоимость контрольных идентификационных знаков для маркировки партии пива превысила стоимость солода для его производства.

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» некоммерческая организация, а потому в плату, взимаемую с субъектов хозяйствования, прибыль тоже не закладывается, заверила его заместитель директора Надежда Татаринцева. При этом средства расходуются в соответствии с направлениями, определенными Указом № 313, в т.ч. на выплату компенсации сборщикам отходов (в прошлом году – 69,5% полученных оператором средств), а также на выполнение госпрограмм по обращению с отходами (28,9%), включая финансирование строительства заводов по переработке отходов и возврат взятых на это кредитов, такое строительство. Кроме того, средства направляются на рекламу, маркетинг и информационную деятельность.

Вся система создавалась в целях стимулирования производителей к самостоятельному созданию системы сбора и переработки отходов, заявила Н. Татаринцева.

Но раз они ее не создают, а платят оператору, значит, им это выгоднее. Помимо этого, по ее словам, созданная система должна стимулировать производителей продукции упаковывать ее в более легкую тару или тонкую пленку и не фасовать товар в «три мешочка вместо одного».

Но производители упаковки лишь делают ее в том количестве и качестве, которые требует заказчик, занимающийся фасовкой своих товаров. Поэтому производители упаковки предлагают переложить уплату сбора на своих смежников – потребителей полиэтиленовой упаковки. Последним такая идея вряд ли понравится, полагает Н. Татаринцева.

Ее поддержала главный специалист сектора научно-исследовательских работ и сертификации концерна «Белгоспищепром» Светлана Гигевич. По ее словам, предприятия пищевой индустрии и так несут значительную финансовую нагрузку. Им приходится авансировать поставки сырья сельхозпредприятиям, соблюдать установленные государством ограничения цен на социально значимые продукты питания. Тем не менее концерн обращался в правительство с письмом против резкого повышения сбора и предлагал ограничить его планируемым ростом инфляции – 9%. Но в Совмине эту идею не поддержали.

Многие участники дискуссии видят проблему в том, что в Беларуси вопросами обращения с отходами занимается нерыночная государственная структура, которая не заботится о балансе интересов производителей и потребителей. Чтобы изменить положение, нужно сначала создать систему принятия эффективных решений с учетом потребностей компаний всех форм собственности.

В завершение круглого стола Н. Татаринцева пообещала самое широкое обсуждение стратегии обращения с отходами и введения депозитной системы, ей также были переданы предложения бизнеса по возможным путям снижения нагрузки на производителей упаковки за счет пересмотра порядка и размера сбора в адрес оператора. Представители бизнеса и МССПиР, со своей стороны, заявили о твердом намерении добиваться решения вопроса на всех уровнях с учетом их мнения.