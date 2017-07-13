Как «крутят» деньгами белорусов? 7 13.07.2017, 8:53

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Источник: cartoon.kulichki.ru

Лучше держать свои деньги подальше от алчных чиновников.

Во вторник негосударственный проект «Кошт урада» озвучил поразительные цифры: оказывается, только за счет коррупции при госзакупках Беларусь теряет 600-800 миллионов долларов в год. Такие суммы ежегодно оседают в руках лукашенковских чиновников, связанных только с одной из многочисленных «сфер интереса» белорусского государства.

Каковы в целом размеры коррупции в стране? Как еще «крутят» деньгами белорусов?

Владимир Ковалкин: В стране есть три главные «вотчины» чиновников-коррупционеров

- Проще всего говорить о цифрах, полученных в результате точных методов исследования, - рассказал сайту Charter97.org руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. - Таковыми являются данные о 600-800 миллионах долларов в год, полученные с помощью исследований международной организации Transparency International. Установлено, что в странах с уровнем коррупции таким, как в Беларуси, при госзакупках в руках чиновников «оседает» 20-25% от всех выделенных из бюджета сумм. Сопоставив это с данными по госзакупкам в нашей стране, мы получаем среднюю цифру в 700 миллионов долларов в год. Это, как говорится, верхняя часть айсберга.

Что же касается коррупции в целом, то в Беларуси ее стимулирует непропорционально «раздутый» госсектор, через который проходят многочисленные финансовые потоки. Чиновники обладают исключительным правом на принятие важных решений по этим потокам и, говоря простым языком, делят деньги. Госакзакупки – это один из секторов государственной экономики, где может разгуляться аппетит коррумпированного чиновника.

Второй момент – государственное распределение земли, охотничьих угодий, рек, и других природных ресурсов в аренду, частное пользование, под строительство. В этом секторе размах для коррупции просто огромный, потому что велики ставки и суммы для заинтересованных лиц.

Третий момент – это многочисленные разрешительные и запретительные процедуры: получение лицензий, подача различных деклараций, учет налогов, перемещение товаров через границу. Здесь белорусским чиновникам предоставлена большая «вольница»: каждый из них может по своему усмотрению что-то разрешить, а что-то запретить. Или просто «не заметить» нарушения или лишнего количества товара. В этой сфере у чиновника возникает интерес «монетизировать» свое положение.

Таким образом, в Беларуси сложились три главные «вотчины» для чиновников-коррупционеров: госзакупки, перераспределение крупных государственных активов и разрешительно-запретительная деятельность. Точные размеры денег, которые «крутятся» во всех трех сферах, требуют отдельного исследования, но если взять за образец данные по одной из них, госзакупкам, цифры получаются очень внушительные.

Наталья Рябова: Чиновники крайне неэффективно распоряжаются народными деньгами

«Вездесущность» белорусской государственной системы стимулирует чиновников к коррупции, - считает директор школы менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. – Поскольку государственная власть «ведает» практически всем – от карандашей до сложного медицинского оборудования – нагреть руки на тех же госзакупках становится куда проще.

Согласитесь, куда сложнее прокрутить какие-то махинации, когда твоему ведомству предоставлена возможность закупить для себя только бумагу, ручки и прочие канцтовары. Здесь все можно более-менее проверить. Но когда чиновники в стране «отвечают» за высокотехнологические, инновационные проекты, закупку сложного и малоизвестного оборудования – здесь возможность «покрутить» бюджетными деньгами резко возрастает.

Сама белорусская система, в которой все предельно зарегламентировано и многое зависит от решения бюрократа, создает возможности человеческому фактору «проявить себя» и пойти по пути коррупции. Когда экономические решения в стране принимает не бизнесмен, работающий своими деньгами, а чиновник, который распоряжается нашими – он руководствуется своими мотивами.

Его «стимул» состоит в том, чтобы тихонечко получить максимальный профит в самом начале сделки. Белорусская политическая система, которая максимально закрыта, этому способствует.

Чиновник крайне неэффективно распоряжается не своими деньгами и делает это куда менее эффективно, чем это делал бы собственник. В последнее время это становится и проблемой мелкого и среднего бизнеса, который понимает, что лучше держать свои деньги подальше от алчных белорусских чиновников. Государственная коррупция поднялась с 7-го на 3-4 место в списке проблем для предпринимателей.