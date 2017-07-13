Эдвард Лукас: Запад должен сосредоточиться на Беларуси 3 13.07.2017, 10:22

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Эдвард Лукас

Игнорирование Европой белорусских проблем ни к чему хорошему не привело.

Старший редактор (senior editor) британского либерального издания The Economist Эдвард Лукас ответил «Свободзе» на вопросы об угрозах, которые могут нести учения «Запад-2017», и о попытках западных политиков сдержать Лукашенко:

- Я считаю, что мы рискуем, когда мы не обращаем внимание на Беларусь. Это страна в самом геополитическом сердце Европы и последняя диктатура. Есть очень много вопросов, которым мы не придаем надлежащего значения, а должны.

Надеюсь, что учения «Запад-2017» поднимут Беларусь выше в повестке дня западных стран. Мы должны знать, во-первых, как они будут выглядеть, во-вторых, что будет после этих учений. Будут ли какие-то провокации и политические последствия учений.

Мы не можем иметь никаких отношений с белорусским «парламентом» и «п

равительством», но мы должны открывать белорусам наши университеты, рынки и другие сферы нашего общества. Мы хотим, чтобы белорусы почувствовали себя частью Европы, хотим соревноваться в этом с Россией.

Мы пробовали в отношении Беларуси многое: были жесткими, пробовали быть мягкими, пробовали игнорировать Беларусь, думая, что проблемы решаются сами по себе, но ничего не вышло. Никто не может посмотреть на западную политику по отношению Беларуси и сказать: Ребята, вы хорошо поработали.