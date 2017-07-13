У «друзей Путина» нашли еще один актив на 24 миллиарда 2 13.07.2017, 10:29

1,496

Некоммерческая организация «Развитие рынка эффективных инвестиций» оказалась «завязанной» на друге детства правителя РФ.

Некоммерческое партнерство «Развитие рынка эффективных инвестиций» (РРЭИ), зарегистрированное в марте 2015 года в Санкт-Петербурге, имеет финансовые вложения на сумму почти 24 млрд рублей, следует из его бухгалтерского баланса, сообщает republic.ru.

Совладельцы партнерства – миллиардер Геннадий Тимченко и Петр Колбин, бывший совладелец «Ямал СПГ» и нефтетрейдера Gunvor, которого «Дождь» представлял другом детства президента Владимира Путина.

Состояние Тимченко в 2017 году Forbes оценивал в $16 млрд (973 млрд рублей по текущему курсу), состояние Колбина – в $550 млн (33,4 млрд рублей).

Согласно правилам бухгалтерского учета, финансовые вложения – это активы, которые приносят организации доход в форме процентов, дивидендов и т.д. Это могут быть вложения в ценные бумаги, депозиты или уставные капиталы других организаций.

В 2015 году НП Тимченко и Колбина получило доходы в размере 8,7 млрд рублей.

Некоммерческое партнерство – это разновидность некоммерческой организации, созданная для достижения общественно полезных целей, а не для извлечения прибыли, говорится в законе об НКО. НП могут принимать пожертвования, которые не облагаются налогом на прибыль.

Одной из целей партнерства Тимченко и Колбина заявлялось благоустройство набережной реки Ладоги в городе Лахденпохье в Карелии. Кроме общественной набережной в городе должен был появится элитный гостиничный комплекс и яхт-клуб, говорилось в расследовании телеканала «Дождь» со ссылкой на местных жителей.

Согласно отчету на сайте Минюста, в 2015 году НП «РРЭИ» потратило на благоустройство акватории Ладоги в Ландепохье 500 тысяч рублей, еще 2,5 млн рублей – на проведение выставки профессионального образования в рамках Санкт-Петербургского образовательного форума. В 2016 году НП потратило 3,3 млн рублей на выставку профессионального образования и 10 млн рублей на досуговые мероприятия для детей и молодежи.

НП Колбина и Тимченко – одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций, следует из исследования Republic. Обгоняют его только 13 некоммерческих партнерств, связанных с «Сургутнефтегазом» и предположительно владеющих акциями компании. В общей сложности в некоммерческих партнерствах, связанных с «Сургутнефтегазом», находится активов на сумму 923 млрд рублей. Некоммерческие организации – некоммерческие партнерства и фонды – удобная форма для владения активами, с их помощью можно скрыть реального бенефициара, получить не облагаемые налогом пожертвования, говорит юрист «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Связаться с директором партнерства Павлом Зайцевым и Колбиным не удалось, представитель Volga Group Геннадия Тимченко не предоставил комментарий.