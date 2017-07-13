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Тайное «Рукопожатие» могилевских чиновников с Москвой

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  • 13.07.2017, 17:34

Почему могилёвская госпресса молчит о визите российской делегации.

Делегация московского района “Соколиная гора” подарила Могилеву памятный знак “Рукопожатие” – эту новость растиражировали вчера российские СМИ. Однако в Могилёве об этом никто даже не упомянул. Так где же искать “Рукопожатие”, пишет 6tv.by.

Если верить префектуре Восточного административного округа Москвы, в Могилёве вчера состоялось торжественное открытие памятного знака “Рукопожатие”, привезенного из московского района Соколиная гора, который является побратимом нашего города. На церемонии присутствовала российская делегация: советник префекта Восточного административного округа Раиса Шеремет и глава управы района Соколиная гора Александр Аксёнов. Знак является полной копией памятника “Рукопожатие”, выполненного из мрамора и бронзы и установленного в Ветеранском сквере Соколиной горы в 2015 году в честь 20-летней дружбы между районом Соколиная гора города Москвы и областным городом Могилев Республики Беларусь.

Удивительно, что могилёвская госпресса по этому поводу молчит. А визит московской делегации прошёл почти в тайне. На российских интернет-ресурсах удалось найти лишь фото не очень хорошего качества, подтверждающее, что что-то всё-таки привезено было. На фото видно, что с московской делегацией общались кроме нынешнего главы горисполкома ещё и бывшие руководители города. Полутайная церемония прошла возле входа в лицей Белорусско-Российского университета на улице Ленинской. Стоит отметить, что никаких общественных слушаний, посвящённых установке памятников на единственной пешеходной улице города не было. Решение принято непонятно кем втихую?


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