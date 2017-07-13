закрыть
13 июля 2017, четверг, 23:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В магазинах Беларуси появились копилки для налога на «тунеядство»

12
  • 13.07.2017, 20:58
  • 3,075
Фото: oz.by

Копилки можно купить как в магазинах, так и через интернет.

Белорусская компания, которая делает сувениры из дерева и фанеры, выпустила сразу несколько копилок специально для того, чтобы собирать деньги на налог на «тунеядство», пишет tut.by.

Такие копилки продаются как в магазинах, так и через интернет.

Фото: oz.by

У копилок с гравировкой «Налог на тунеядство» с обратной стороны есть отверстие с защелкой, через которое можно достать монетки. Такая стоит 18 рублей 28 копеек.

Фото: oz.by

Копилка с деревом продается за 19 рублей 50 копеек.

Фото: oz.by

Копилка с окном и гравировкой стоит дороже всего — 20 рублей 25 копеек.


Мнение

У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны