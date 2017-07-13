В магазинах Беларуси появились копилки для налога на «тунеядство»12
- 13.07.2017, 20:58
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Копилки можно купить как в магазинах, так и через интернет.
Белорусская компания, которая делает сувениры из дерева и фанеры, выпустила сразу несколько копилок специально для того, чтобы собирать деньги на налог на «тунеядство», пишет tut.by.
Такие копилки продаются как в магазинах, так и через интернет.
У копилок с гравировкой «Налог на тунеядство» с обратной стороны есть отверстие с защелкой, через которое можно достать монетки. Такая стоит 18 рублей 28 копеек.
Копилка с деревом продается за 19 рублей 50 копеек.
Копилка с окном и гравировкой стоит дороже всего — 20 рублей 25 копеек.