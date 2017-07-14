Нагосподарил 5 14.07.2017, 10:27

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Как в Беларуси «проходятся» по банкирам.

В суде Центрального района Минска готовится к рассмотрению уголовное дело в отношении Геннадия Господарика, бывшего первого зампредседателя правления крупнейшего банка страны «Беларусбанка», и его подельника - в прошлом замдиректора департамента банка - начальника управления кассового обслуживания. Оба обвиняются в получении взяток и других должностных преступлениях, пишет «БелГазета».

О задержании Геннадия Господарика стало известно в июне 2016г. По сообщению КГБ, банкир был взят с поличным в момент получения взятки в размере $14 тыс. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Позже председатель КГБ Валерий Вакульчик пояснил журналистам, что «по сути дела, это была взятка, в которую вмешались мы. Но вообще реальные суммы намного больше, на порядки больше».

О каких суммах идет речь и другие нюансы обвинения станут известны в первый день процесса, когда сторона обвинения огласит обвинительное заключение. По сообщению пресс-службы Мингорсуда, первое судебное заседание назначено на 19 июля. Пока же известно, что Господарик обвиняется в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. Его подельник, фамилия которого не называется, обвиняется в получении взятки, даче взятки, в подстрекательстве к даче взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.

По неподтвержденной официально информации, летом прошлого года также правоохранителями задерживались еще как минимум двое топ-менеджеров «Беларусбанка», однако об их дальнейшей судьбе ничего не сообщалось. В декабре 2016г. решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от должности председателя правления был освобожден Сергей Писарик. Был ли причиной расторжения контракта коррупционный скандал, остается только догадываться. Пресс-служба банка сообщила, что стороны разошлись «по соглашению». Однако за месяц до увольнения Писарика Лукашенко, выступая перед российскими журналистами, прошелся по банкирам в свойственной ему манере: «Посмотрели, как живут банкиры, - неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, в том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают, делят и прочее. В ближайшее время мы наведем там железный порядок».

Геннадий Господарик родился в 1960г. в Несвижском районе. Окончил Брестский инженерно-строительный институт, БГЭУ. В банковскую систему пришел после службы в рядах Советской армии. С 1983г. по 1987г. работал инженером в Октябрьском и Советском отделениях, начальником отдела Минского горуправления Стройбанка СССР. В 1988-91гг. - замначальника управления, главный инженер управления инженерно-технического контроля Белорусского республиканского банка Жилсоцбанка СССР; 1991-94гг. - замначальника отдела, управляющий Троицким отделением ГУ Нацбанка по Минску; 1994-97гг. - председатель правления «Белжелдорбанка». В 1997г. назначен начальником Минского городского управления, а с 2002г. - заместителем председателя правления «Беларусбанка». Спустя 10 лет стал первым зампредседателя правления «Беларусбанка».