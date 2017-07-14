Дэймон Уилсон: Следующие цели Путина - Беларусь и граница Украины с Молдовой 4 14.07.2017, 19:48

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Дэймон Уилсон

Фото: ytimg.com

Об этом эксперт из США заявил в своих показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам.

Исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council (США) Дэймон Уилсон считает, что следующими целями Путина могут стать Беларусь и граница Украины с Молдовой. Об этом Уилсон заявил в своих показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам, передает «Голос Америки».

По словам Уилсона, тактика России - «весьма взвешенная, они знают, что проигрывают в открытой конфронтации (с Западом), поэтому пытаются нападать на легкие цели, там, где ответ Запада может оказаться слабым и неоднозначным».

Наиболее легкой целью для Путина может оказаться Беларусь, - считает эксперт.

В сообщении напоминается, что Россия и Беларусь готовятся к масштабным военным учениям «Запад». Традиционно - это крупнейшие учения в западном военном округе России и в прошлом, например, они использовали их для отработки ядерного удара по Варшаве. Перед учениями наблюдается значительное передвижение российских войск по территории Беларуси.

«Возможно, они и не уйдут (после учений), возможно они что-то сделают, чтобы усилить хватку вокруг Беларуси», - отметил Уилсон.

По его мнению, легкая победа позволит Путину и дальше разыгрывать карту национализма во внутренней политике, демонстрировать величие администрации, не дожидаясь реакции Запада, в отличие от Донбасса, который превратился в большую проблему для Путина.

Вторая возможная сфера дестабилизации, по мнению эксперта, это - кордон Украины и Молдовы.

Сейчас есть договоренность между Молдовой и Украиной, чтобы в конце концов, установить контроль на границе на востоке Приднестровья. По этой договоренности, украинцы позволят молдавским пограничникам расположиться на территории Украины, так как они не могут находиться на территории Приднестровья. Это будет удобно и для контроля за незаконными потоками через границу, и ограничит свободу маневров для России.

«Я не думаю, что Россия на это пойдет с легкостью», - заключил Уилсон.