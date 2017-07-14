Ивонка Сурвилла: Беларусь существует благодаря всем нам, где бы мы ни находились 1 14.07.2017, 20:10

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Председатель Рады БНР обратилась к делегатам Седьмого съезда белорусов мира.

«Дорогие соотечественники белорусы!

От имени Рады Белорусской Народной Республики поздравляю вас с этим, уже седьмым по счету, съездом белорусов мира.

Приехали ли вы из дальнего зарубежья, либо заглянули на съезд по-соседски из близких мест Беларуси, все вы представляете белорусский народ. Каждый из вас олицетворяет, по-своему, какой-то уникальный аспект нашей Родины.

Беларусь существует благодаря всем нам, где бы мы ни находились. Нашей деятельностью, нашим поведением, усилиями, которые мы прилагаем, чтобы обрести друзей для нашей прекрасной страны, каждый из нас ведет к совершению нашей общей цели: чтобы Беларусь заняла свое почетное место среди других народов мира. Чтобы наша страна стала той Родиной, которой каждый из нас будет иметь возможность гордиться и которую мир признает не ради ее бед, а ради ее достоинства, ее красоте, и ради ценностей, которые она дала человечеству.

Дорогие белорусы зарубежья, эмиграция, экзиль - большие испытания для каждого человека. Но, если мы сумеем сохранить свое чувство принадлежности, они нас сделают сильнейшими белорусами, готовыми бороться за лучшую долю нашего народа.

История не раз свидетельствовала, что беды не являются вечными. Поэтому и мы должны верить, что и усилия каждого из нас в конце концов победят все препятствия на нашем пути! Так помоги нам Бог!

Желаю всем вам счастливо провести эти дни а то и недели на Родине и вернуться с новыми силами для работы в пользу своего народа.

Жыве Беларусь!», - заявила председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла.

Седьмой съезд белорусов мира пройдет в Минске 15-16 июля 2017 года.