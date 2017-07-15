На Беларусь упал крупный метеорит? 15 15.07.2017, 10:36

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ФОТО: SB.by

Судьба «белорусского метеорита» из-под Витебска может решиться в Москве.

История обнаруженной в Витебской области каменно–металлической массы, которая, возможно, является доказательством падения на территории страны крупного метеорита, получила закономерное продолжение: находкой заинтересовались специалисты.

Как и предполагал обнаруживший артефакт бывший военный летчик Владимир Боровиков, первыми откликнулись не белорусские ученые, а россияне. Они изъявили готовность исследовать загадочный образец и, если возникнет необходимость, изучить на месте обстоятельства предполагаемого падения космического гостя, пишет sb.by.

Напомним вкратце предысторию находки. Владимир Боровиков живет в Витебске, а в одной из деревень Лиозненского района, в 40 километрах от областного центра, находится дом его тещи. Однажды внимание витебчанина привлекла странная впадина в земной поверхности. Владимир многие годы интересуется космической темой, поэтому предположил, что идеально круглая чаша диаметром около километра и глубиной около 20 метров с вытянутым холмом в центре есть не что иное, как старый метеоритный кратер. Боровиков в течение нескольких лет искал доказательства своей теории, собрал небольшую коллекцию из стекловидных оплавленных и спекшихся камушков, где есть небольшие включения, похожие на капельки серебристо–белого металла. Исследования артефактов белорусскими учеными (было это почти 10 лет назад) не дали однозначного ответа по поводу их происхождения. Поиски продолжались, и вот недавно он наконец нашел то, что искал: камень, который, как утверждает энтузиаст, относится к обыкновенным хондритам — наиболее распространенной подгруппе в классификации метеоритов. Владимир рассказал о находке СМИ: уж журналисты точно не допустят того, чтобы метеорит — редкая для Беларуси «птица» — безвестно канул в Лету.

Фрагмент находки

ФОТО: SB.by

Материал вызвал широкий резонанс. Вскоре после выхода публикации артефактом заинтересовались в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), ведущем учреждении по метеоритной тематике на территории бывшего СССР.

— Мы хотим связаться с Владимиром Боровиковым и готовы за свой счет провести исследование найденного образца, — кандидат физико–математических наук старший научный сотрудник лаборатории «Геохимия углерода» ГЕОХИ РАН Сергей Воропаев не скрывал радости от полученной информации. — Проверка будет представлять собой минералогическое, изотопное, химическое и другие виды исследований для установления типа метеорита. Дело в том, что за метеорит очень часто принимаются камни необычной формы или цвета — как правило, лишь в 1 из 20 случаев речь действительно идет о космическом пришельце. Поэтому пока давайте, чтобы не вызывать лишнего ажиотажа и завышенных ожиданий, дождемся результатов анализа.

Место предполагаемого метеоритного кратера

ФОТО: SB.by

Если выяснится, что найденный образец действительно из космоса, и будет установлен тип метеорита, то появится заявка на внесение его в международный каталог. В заявке указываются место находки, первооткрыватель и тип. Это можно сделать только в ГЕОХИ РАН, так как этот институт является ассоциированным членом Международного метеоритного сообщества. Спустя несколько недель после звонка из России журналисты созвонились с Владимиром Боровиковым, как продвигаются дела.

— В ближайшие несколько недель я жду визита представителя ГЕОХИ РАН. Мне пообещали, что анализ проведут в кратчайшие сроки и о результатах сообщат мне. Если выяснится, что это действительно метеорит, то, очевидно, понадобятся исследования на месте. И тогда российские специалисты свяжутся с белорусскими коллегами, чтобы скоординировать возможные совместные действия.