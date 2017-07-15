Мадуро сравнил себя с Хусейном - только живым 8 15.07.2017, 11:30

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НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Диктатор оделся в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу сравнил себя с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, казненным после свержения режима.

"Я похож на Саддама Хусейна… живого Саддама Хусейна", - заявил Мадуро, выступая в Каракасе. Его выступление транслировало национальное телевидение. Как отмечает РИА "Новости", при этом он был одет в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Хусейн, который тоже любил военную форму, был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Он был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть национальной ассамблеи - парламента страны. Сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Они также выступают против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По официальным данным, за месяцы протестов в результате столкновений с правоохранителям погибли более 90 человек.