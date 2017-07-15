Полковники российского ФСБ берут миллионные взятки 4 15.07.2017, 11:37

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Два полковника из центрального аппарата ФСБ оказались под арестом за вымогательство взяток.

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест начальника одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова по обвинению в вымогательстве взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, полковники ФСБ брали взятку от руководителя частного охранного предприятия ООО «ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова за заключение контракта на охрану главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и его клиентов. Сумма контракта составила 113 млн руб. Всего, по данным следствия, офицеры получили около 1 млн руб.

Сницеров рассказал о вымогательстве у него взяток правоохранителям. По его словам, первые 200 тыс. руб. он передал обвиняемым в октябре 2016 года в одном из кафе в центре Москвы. Тогда, по его словам, шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОПом. После этого руководитель охранного предприятия еще несколько раз выплачивал офицерам определенную сумму денег. Последний конверт Сницеров передал Костенкову под контролем сотрудников управления собственной безопасности ФСБ.

Костенков, отмечает издание, согласился сотрудничать со следствием и способствовал задержанию своего начальника Кутернина: он отнес в его кабинет 200 тыс. руб., а на следующий день на рабочее место Кутернина явились УСБ ФСБ.

В отношении обоих сотрудников спецслужбы расследуется дело о получении взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности (п.п. «а» и «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Договор, заключенный между ЧОП и ГлавУпДК при МИД России будет действовать в течение двух лет, до конца июля 2019 года. Согласно документу, с которым ознакомился «Коммерсантъ», «Отряд-1» получил под свою охрану 15 различных объектов — здания управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра.

Сотрудники охранного предприятия и адвокаты офицеров отказались от комментариев изданию. В ГлавУпДК заявили, что не располагают информацией об аресте полковников ФСБ.