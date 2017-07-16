Удел Путина – пугать ворон на огороде 2 Александр Сотник, «Обозреватель»

16.07.2017, 14:55

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Владимир Путин

Фото: getty images

Руководство России уже давно потеряло адекватность.

Говоря о "руководстве", надо иметь в виду, в первую очередь, "вождя". Вдоволь намолившись на Валааме (О чем он там молил Всевышнего? О какой новой "победе"?), воинственный руководитель вспомнил, что никаких послаблений от Трампа он так и не получил. Ведь основная задача, поставленная перед Путиным – отмена (хотя бы частичная) санкций – так и не была решена. Наоборот: вместо этого перед Кремлем замаячила перспектива новых санкций. А еще буквально вчера "любимый" Трамп заявил, что никаких послаблений в отношении России и вовсе не планировал. Это не могло не взбесить Владимира Владимировича. "Асимметричные ответы" - все, чему его учили в школе КГБ, и уроки, кое-как усвоенные во времена "холодной войны", сегодня громким эхом отзываются в российских внешнеполитических реалиях.

Путин готовится к долгой осаде. Ни он, ни его окружение не знают, что делать в долгосрочной перспективе. А, поскольку эмоции на кремлевской кухне явно зашкаливают, а серенькие полковнички не привыкли их сдерживать – наши "троечники" будут давать им выплескиваться в виде эпизодических гадостей. К примеру, посредством "запланированных пусков ракет". Логика примитивна, как у одноклеточных: "Вы не идете нам навстречу? – тогда получайте. Мы взвинтим напряжение таким образом, что на новом витке вам все равно придется с нами разговаривать. Вы же не готовы "рискнуть передними зубами" и пойти на кулачный бой по законам нашей подворотни?.. Поэтому будете названивать Путину как миленькие, возжелаете сесть за стол переговоров, а мы выдвинем условия и покажем своему электорату, как с нами считаются. Электорат у нас тупенький, и с удовольствием глотает соловьевскую жвачку с терпким вкусом подзаборья: "Нас боятся – значит, уважают"…

Внутреннее решение удерживать власть до конца у Путина созрело еще в 2007 году, аккурат к Мюнхенской речи. Тогда же его "бригадой" была принята и доктрина по "восстановлению двухполярного мира". Правда, Путин и Ко не учли, что в XXI веке стратегии полувековой давности не работают, но миру потребовалось целое десятилетие, чтобы осознать, с каким пещерным явлением ему довелось столкнуться. По большому счету, это – страшилище в лохмотьях, способное лишь, развеваясь на ветру, пугать ворон на огороде. И если бы не орда "колорадского жучья", перелетающего на соседние участки – его можно было бы вовсе не брать в расчет. Но реалии таковы, что не считаться с этим нельзя: огород велик, и его обитатели агрессивны. Поэтому в ответ на очередную "гадость" придется вводить все новые санкции. А соседям лучше всего – строить высокий каменный забор, дабы обезопасить себя от "залетных" паразитов. А еще – налаживать отношения с цивилизованным миром: двигаться в сторону ЕС, вступать в НАТО и т.д. И ждать, когда пугало, наконец, рухнет на санкционном ветру, и "колорадское" отребье передохнет, оставшись без пропитания.

Александр Сотник, «Обозреватель»