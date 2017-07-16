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В Беларусь привезли прах княгини Радзивилл

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  • 16.07.2017, 16:27
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Фото: svaboda.org

Правнуки известной белорусской княгини постановили перезахоронить ее тело в Красном костеле.

Во время VII Съезда белорусов мира белорусское объединение Швейцарии передало приходу святых Симона и Елены прах княгини Магдалены Радзивилл. В торжествах принял участие настоятель прихода ксендз-магистр Владислав Завальнюк, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

В прошлом году в июле князь Матей Радзивилл в Минске сообщил, что правнуки известной белорусской благотворительницы, княгини Магдалены Радзивилл постановили перезахоронить ее тело в Минске - в костеле святых Симона и Елены, рядом с которым она жила.

Фото: svaboda.org

Сейчас тело Магдалены Радзивилл, а также ее единственной дочери погребены в швейцарском городе Фрибург.

Фото: svaboda.org

Семья обратилась с этой идеей к архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, а также к настоятелю Красного костела ксендзу Владиславу Завальнюку, которые очень доброжелательно отнеслись к этой идее, тем более, что уже раньше в Красном костеле перезахоронили останки инициатора строительства костела Эдварда Войниловича и английского музыковеда, исследователя белорусского культуры Гая Пикарда.

Фото: svaboda.org

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