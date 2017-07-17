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Более 400 грузовиков ожидает выезда из Беларуси в Литву

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  • 17.07.2017, 9:18
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Наибольшее число фур сейчас находится в пропускном пункте Каменный Лог.

На выезде из Беларуси в Литву стоит свыше 400 большегрузных автомобилей. Информацию об этом предоставили в ГПК Беларуси.

Наибольшее число фур сейчас находится в пропускном пункте Каменный Лог — 150. В Беняконях и Привалке — чуть меньше сотни в каждом. В Котловке ожидают въезда на территорию Литвы 70 большегрузных транспортных средств. Также на границе Беларуси и Латвии стоит около 200 фур.


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