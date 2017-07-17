Посол Франции рекомендует французам увидеть старый Минск, пока его не снесли 1 17.07.2017, 9:44

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Дидье Канесс

Фото: onliner.by

В этом году Беларусь и Франция отмечают 25-летие дипломатических отношений.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс дал интервью агентству «Минск-Новости». Приводим фрагменты беседы.

— Франция была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с независимой Беларусью в январе 1992 года. Посольство нашей страны открылось спустя несколько месяцев. В течение четверти века наши отношения иногда переживали сложные периоды, но диалог никогда не прерывался. Это самое главное. В настоящее время отношения между нашими странами достигли той степени доверия, которая позволяет искренне обсуждать все темы, даже самые сложные, такие как демократическое развитие и ситуация с правами человека в Беларуси.

В Беларуси Дидье Канесс уже 10 месяцев. Среди приоритетов его деятельности - поддержка обучения французскому языку, так как в Беларуси наблюдается спад интереса к нему.

— В то время как в мире французский язык находится на подъеме: он является родным более чем для 270 млн людей в 29 страна — членах Франкофонного сообщества; это третий бизнес-язык; четвертый по популярности язык в Интернете. Для молодежи знание французского служит пропуском для получения высшего образования во Франции, занимающей четвертое место в мире по приему иностранных студентов, - отметил посол.

— Минск — Лион, Клермон-Ферран — Гомель, Брест — Брест… Французско-белорусские связи побратимства многочисленны, я не стану их все перечислять. Это децентрализованное сотрудничество, используя французскую терминологию, является важной частью наших двусторонних отношений. Их отличительная особенность как раз и состоит в том, что именно местные власти и представители гражданского общества должны проявлять инициативу, обогащать эти связи и придавать им динамизм. Мое послание им звучит так: «Больше инициативы!»

Любимые места в Минске

— Богатство Минска в том, что этот город — отражение советских послевоенных урбанистических идеалов. Именно это является самой характерной и самой замечательной отличительной чертой белорусской столицы. Элегантность широких проспектов, выполненных в стиле сталинского ампира, неизменно производит впечатление на гостей. Есть и другие, менее известные кварталы, построенные в ту же эпоху, однако они не менее интересны с исторической или архитектурной точки зрения. Как, например, поселок тракторного завода или Осмоловка, имеющая свой неповторимый шарм.

Французские гости часто бывают очарованы кварталами частной застройки с их небольшими деревянными домами и садиками. Нужно поспешить их увидеть, пока они не исчезли.

Напомним, жители Осмоловки продолжают бороться за свой квартал, который власти намерены застроить и перестроить. Недавно прошла презентация плана застройки. В интернете собирают подписи в защиту Осмоловки. Под снос идет и поселок в районе тракторного завода.