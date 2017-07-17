Азербайджанская журналистка опозорилась селфи с Лукашенко 10 17.07.2017, 9:57

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Нармина Агаси сделала селфи с диктатором во время Всемирного конгресса русской прессы 12 июля.

Журналистка поставила фото на обложку своей страницы в Фейсбуке, после чего, по словам Агаси, она получила упреки и угрозы.

«Моё селфи с Лукашенко, вызвало неподдельный ажиотаж в кругу коллег-журналистов, собравшихся на XIX Всемирный конгресс русской прессы, после чего я не спала всю ночь. В мой адрес посыпались упреки и угрозы. Чего я только не услышала в тот день. Не хочу упоминать имена «героев пьесы» и их реплики» — написала журналистка на своей странице под снимком с газетой.