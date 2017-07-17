Белорусские контрабандные сигареты заполонили рынок Балтии 2 17.07.2017, 10:11

4,100

Какие марки белорусских сигарет пришлись по вкусу итальянским и чешским курильщикам.

По данным исследования международной консалтинговой компании KPMG, Беларусь по итогам 2016 года уступила Украине пальму первенства в снабжении европейских курильщиков контрабандными и контрафактными сигаретами, пишет «Завтра твоей страны».

Тем не менее, на продукцию белорусских фабрик приходится 10% нелегального импорта из-за пределов ЕС. Белорусские табачные бренды лидируют на серых рынках Литвы, Латвии, Эстонии и достаточно популярны в Польше, Чехии и Италии.

Всего, как констатировали эксперты, в 2016 году на рынке ЕС, Норвегии и Швейцарии было реализовано 48,3 млрд. нелегальных сигарет, включаяконтрабанду внутри стран Евросоюза, контрабанду из-за внешних границ ЕС, так называемую «белую контрабанду» и подделки. Главными их потребителями стали французы (8,96 млрд штук), поляки (6,16 млрд) и британцы (5,55 млрд).

Несмотря на то, что по сравнению с 2015 году объемы нелегального трафика сократились на 8,8%, на незаконно ввезенные и проданные сигареты пришлось 9% от всего потребления табачной продукции в ЕС. Это стоило бюджетам входящих в ЕС стран (а также Норвегии и Швейцарии) 10, 2 млрд неполученных евро.

Незаконный оборот внутри стран ЕС составил 14,2% от всего объема. На поставки сигарет из-за пределов ЕС, соответственно, пришлось 86%. Первое место в их объеме по итогам прошлого года досталось Украине. На нее пришлось около 12% всего объема, далее следуют Беларусь – 10% и Алжир - 7%.

Нужно отметить, что большая часть из ввезенных в ЕС сигарет (44% от всего объема контрабанды) – это вполне легальный продукт, который ввозится в рамках, например, трансграничных поездок, а также туристами, мигрантами. Главные проблемные позиции для европейских налоговиков – это подделки и так называемая «белая контрабанда». Как отметили исследователи, объем подделок за год сократился на 19% и составил 7,9%. Из-за изъятий несколько уменьшился и оборот так называемой «белой контрабанды». По формулировке KPMG, это сигареты, которые производятся на законных основаниях в одной стране (рынке), а потом незаконно провозятся через границу на рынок назначения, где нет их легального распространения, и продаются без уплаты соответствующих налогов. Если в 2015 году их доля в общем контрабандном потоке составляла 35,4%, то в 2016 – 33,9%.

В физических объемах на «белую контрабанду» пришлось 16,4 млрд штук сигарет и именно эту квоту главным образом делили между собой контрабандисты из Украины, Беларуси, Алжира и Молдовы. Украинцы, у которых продолжала обесцениваться валюта и которые получили больше возможностей для въезда в ЕС, потеснили по объемам контрабанды белорусов. По итогам 2016 года средняя цена пачки сигарет в Украине составляла 0,52 евро, тогда как в Беларуси она была 0,60 евро.

Из-за низкой цены Украина потеснила Беларусь как главного поставщика нелегальных сигарет на польском рынке. По подсчетам KPMG, из этих стран в Польшу попало в 2016 году, соответственно, 2,1 и 2,09 млрд штук сигарет при общем потреблении 6,16 млрд штук.

Тем не менее Беларуси удалось сохранить лидерство на рынках всех трех стран Балтии. В Литву в прошлом году ушло из Беларуси по контрабандным тропам 0,49 млрд штук (общий объем серого рынка 0,57 млрд), в Латвию – 0,41 млрд (0,56 млрд), в Эстонию – 0,1 млрд (0,22 млрд).

Сохранили взимный интерес контрабандисты Беларуси с итальянскими и чешскими коллегами. В Италии, где популярна марка «Минск», в 2016 году было реализовано 0,2 млрд штук белорусских сигарет, в Чехии – 0,07 млрд. штук. Не упоминается в новом исследовании KPMGбелорусская контрабанда в Венгрии, Германии, Словакии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

По брендам лидером в потоках «белой контрабанды» стали сигареты Marble, а второе и третье места занимают отечественные NZ и Fest.