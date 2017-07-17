У польского туриста остановилось сердце на границе с Беларусью 17.07.2017, 12:57

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Вечером 16 июля он прошел оформление в пункте пропуска «Переров» и собирался посетить Беловежскую пущу.

Но не успел отъехать от границы и на два километра, как почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщает сайт ГПК.

На место происшествия прибыл экипаж скорой медицинской помощи, который диагностировал остановку сердца. Были проведены реанимационные мероприятия, и состояние пострадавшего стабилизировалось.

Белорусские пограничники пошли навстречу польской стороне и пропустили через границу автомобиль экстренной службы с врачами из Беловежи. Совместными усилиями медики из Беларуси и Польши оказали больному помощь, которая позволила транспортировать его в больницу на польскую территорию.