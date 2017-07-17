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Статкевич выступил в Нью-Йорке: Поддержите борьбу белорусов за свободу!

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  • 17.07.2017, 17:53
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Николай Статкевич

Запад должен прекратить закрывать глаза на диктатуру в Беларуси.

Лидер Белорусского Национального Конгресса и председатель Белорусской социал- демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич выступил на Совете Социал-демократического Интернационала в Нью-Йорке.

Charter97.org сделал стенограмму выступления политика:

- Генеральный секретарь ООН сказал, что, к сожалению, расстановка сил в мире изменилась, это привело к тому, что уменьшилась поддержка демократии, поддержка прав человека. Мы в Беларуси ощущаем это на себе. Европейские страны, испуганные конфликтом в Украине, перешли к сохранению статуса-кво. Они не хотят демократии в Беларуси, им нужно спокойствие и мир, чтобы не было войны и беженцев. Мы также не хотим войны и беженцев, но мы имеем право на свободу. Белорусы расчитывали на международную солидарность, но западные чиновники, к сожалению, перешли к фактической поддержке белорусского диктатора.

Недавно в Минске прошла ПА ОБСЕ. Обычно эта сессия проводится в странах, которые являются примером демократии. В этот раз она прошла в стране, в которой этой весной за участие в мирных акциях протеста было репрессировано около 1100 человек. Мы не одобряем, но понимаем мотивы правительств соседних стран. Мы видим, что они теряют моральные ориентиры, что они хотят извлекать прибыль и иметь «стабильность» в соседних странах. Но мы не можем понять, когда социал-демократические партии изменяют своим идеалам. Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске Литва вынесла на обсуждение резолюцию о репрессиях в Беларуси, резолюция была заблокирована вице-президентом ПА ОБСЕ, шведским социал-демократом. Он сказал, что в резолюции не сказано «об улучшении ситуации» с правами человека в Беларуси. Где он нашел эти улучшения - мы не знаем. Он должен знать о том, как людей арестовывали и избивали людей во время мирных акций протеста на улицах Минска.

Он не может не знать, что случилось с руководством нашей партии: власти начали превентивно арестовывать потенциальных лидеров. Я старался дойти до самой крупной акции протеста, чтобы возглавить ее. Белорусские спецслужбы врывались в дома членов руководства БСДП (Грамада), заместителя председателя партии избивали, требуя, чтобы тот сказал, где я нахожусь. Молодого активиста пытали электрошоком, а потом поместили на два месяца в тюрьму КГБ.

Если это улучшения, то что наши шведские коллеги понимают под демократией? К сожалению, братская партия никак не отреагировала на такое поведение. Я хочу задать публичный вопрос: как вы относиттесь к тому, что произошло в Беларуси?

Вы знаете, что социал-демократическое движение в Европе переживает кризис. Кризис обусловлен тем, что наши товарищи начали терять моральные ориентиры, начали отходить от лозунга «Свобода. Справедливость. Солидарность». Они заботятся о своем благосостоянии и благополочии. Поддерживая в соседних странах несправедливость, поддерживая в соседних странах несвободу, они потеряют мир и благополучие в собственных странах. Свобода в мире неделима. Если в какой-то стране свободы становится меньше – значит ее становится меньше во всем мире. Cилы несвободы становятся сильнее. Уважаемые друзья, я уверен, что все, кто собрались здесь, будут продолжать борьбу за наши идеалы. Я уверен, что мы сделаем жизнь людей на нашей планете лучше. Cпасибо за солидарность.


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