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ГАИ Светлогорска: Не рекомендуем вешать георгиевские ленты на авто

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  • 17.07.2017, 20:43

В городе неизвестный ведет борьбу с «русским миром», прокалывая колеса автомобилей с георгиевскими лентами.

В Светлогорске после почти месячного перерыва неизвестные снова начали резать колеса автомобилей, на которых повязаны так называемые «георгиевские ленты». Очередное происшествие произошло в ночь с 15 на 16 июля в микрорайоне «Молодежный», передает «Радыё Свабода».

По словам начальника Светлогорского отделения ГАИ Василия Гапоненко, поврежденными автомобилями занимаются сотрудники уголовного розыска.

«Георгиевские ленты раздавали волонтеры во время прошлых праздников, некоторые автолюбители и прицепил их на свои автомобили. Мы можем только рекомендовать водителям этого не делать. И рекомендуем», — добавил начальник ГАИ.

По мнению местного общественного активиста, историка Тельмана Маслюкова, неизвестный вредитель автомобилей ведет борьбу против «русского мира», сепаратизма и имперскости, символом которых стала георгиевская лента во время войны на востоке Украины и оккупации Крыма.

В июне светлогорская милиция зафиксировала около десятка случаев повреждения автомобилей с георгиевской лентой. Неизвестный прокалывает шины в авто, а на одной из машин даже попрыгал, сильно повредив кузов.


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