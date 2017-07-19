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Трамп ввел новые санкции против Ирана

  • 19.07.2017, 8:33
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В санкционный список добавили еще 18 физических и юридических лиц.

Власти США расширили санкции против Ирана из-за программы баллистических ракет и другой незаконной деятельности. Об этом сообщает Радио Свобода.

Список расширен на 18 позиций. Туда внесены и физические, и юридические лица. 16 из них попали под санкции за поддержку незаконных иранских действий и транснациональной преступной деятельности. Еще двое внесены в список непосредственно за участие в программе создания баллистических ракет. 

При этом США повторно призвали Иран освободить заключенных американцев, которых обвинили в шпионстве.

В Иране сразу осудили расширение санкционного списка США. Как заявил иранский МИД, это "ничего не стоящий акт США".

Как говорится в заявлении, Тегеран в ответ применит свои новые санкции "против американского народа и учреждений, оказывающих действия против иранского народа и других мусульманских народов региона".


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