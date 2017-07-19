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Частный бизнес уходит из Беларуси

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  • 19.07.2017, 8:39
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Количество субъектов частного бизнеса и ИП в Беларуси два года сокращается.

Об этом свидетельствуют данные статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2017», подготовленного Белстатом.

Количественные сокращения

Согласно официальной статистике, если в 2014 году микро-, малых и средних организаций, занимающихся частным бизнесом в Беларуси, насчитывалось 114 208, то в 2016 году их стало 107 382. В частности, если средних организаций в стране в 2014 году, было зафиксировано 2416, то в 2016 году их стало 2315. Число микро- и малых организаций за этот период сократилось с 111 792  до 105 067, пишет Thinktanks.by.

В то же время численность индивидуальных предпринимателей в Беларуси уменьшилось с 248 952 человек до 235 995 человек, то есть стало меньше почти на 13 тысяч ИП.

Экономический спад

Сократился и оборот внешней торговли товарами субъектов малого и среднего предпринимательства. Если в 2014 году он составлял 30 млрд долларов, то в 2016 году - 21,8 млрд долларов.

Оборот внешней торговли товарами, осуществляемый индивидуальными предпринимателями, уменьшился с 600 млн долларов до 500 млн долларов.   При этом снизился как экспорт, так и импорт продукции.

Также немного уменьшился удельный вес микро-, малых и средних организаций в основных экономических показателях развития Беларуси. Если в 2014 году он составлял 21%, то в 2016 – 20,7%.

Позитивные вкрапления

Однако по ряду параметров произошло увеличение удельного веса микро-, малых и средних организаций в процентном соотношении к общебелорусскому итогу. В частности, на 1,2% вырос выпуск ими товаров и услуг,  на 1,2% увеличилась выручка организаций от реализации продукции, товаров, работ, услуг, на 1,8% вырос объем промышленного производства, на 4,1% увеличился оптовый товарооборот организаций оптовой торговли.

Это может свидетельствовать о том, что несмотря на общее сжатие частного бизнеса в условиях кризиса, он продемонстрировал свою эффективность и продолжил отвоевывать позиции у госсектора.


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