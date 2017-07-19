Чиновники зазывают в Беларусь российских неоязычников 13 19.07.2017, 9:00

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Поддержку представителям нового религиозного движения обещал заместитель премьера.

Статью об этом сегодня публикует российская «Независимая газета».

Желающие построить «родовое поместье» смогут положиться в этом на помощь государства, заявил 7 июля заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. «Движение получило широкий резонанс. Мы готовим докладную главе государства, – цитирует его агентство БелТА. – Очень много людей, молодых и интересных по профессиям и вообще, желают жить семьями в экологически чистых местах». Это может стать одним из первых случаев правительственной поддержки новых религиозных движений в Беларуси.

Концепцию «родовых поместий» развил в своих книгах российский предприниматель Владимир Мегре, и сегодня его идеи принято рассматривать в контексте русского неоязычества. Перспективы жизни в гармонии с окружающим миром и «пространстве любви» в состоящих из таких «поместий» самодостаточных поселениях привлекли к идеям Мегре немало последователей. Сайт движения «Звенящие кедры России», так называемых анастасийцев, сообщает о 368 поселениях, расположенных только в РФ.

В Беларуси же, по сведениям Русого, владельцами подобных «поместий» считают себя более 570 человек. Существующая в стране нормативно-правовая база, позволяющая получить для ведения хозяйства 15 соток, по его мнению, не позволяет реализовать их потенциал: «Если ты хочешь построить там какое-то предприятие для выращивания экологически чистых продуктов, этого мало. Поэтому мы сейчас с ними встречаемся, готовим доклад главе государстве, чтобы определить форму функционирования, размеры этих поселений, дать им правовую базу». Помощью в кредитовании строительства и приобретения необходимого инвентаря, возможно, займется Белагропромбанк.

Особенно привлекательными для желающих обзавестись «родовым поместьем», по словам Русого, оказались Воложинский и Витебский районы. Однако белорусские последователи Мегре встречаются не только там. «Поселения там есть, и не одно, они вполне живые и активные. Жители давно заявляли, что получают помощь от государства», – сказала корреспонденту «НГР» научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Юлия Андреева. Она считает внимание к «родовым поместьям» частью общей программы поддержки сельского хозяйства: «Не думаю, что это поддержка религиозного течения. Как правило, в идеологические основы «родовых поместий» никто не вдается или не хочет вдаваться. Такая ситуация существует в Белгородской области, где принят на региональном уровне закон о «родовых поместьях» – земля выдается бесплатно в аренду, губернатор приезжал на конференцию «Звенящих кедров», но ни словом не упомянул ни о какой эзотерике. Его интересует этот проект только как возрождение деревни».

В идеологические основы движения не углубляются не только белорусские власти. Так, в Звениговском районе республики Марий Эл 16 июля с.г. закончился VII фестиваль создателей «родовых поместий» «День земли», проходящий при поддержке администрации Исменецкого сельского поселения. За время существования движения оно достигло определенных успехов в построении собственной экономики и производственных цепочек. Частыми гостями «анастасийцы» становятся и на фестивалях неоязычников, подобных ежегодному московскому «Наследию предков». Таким образом, на хозяйственном фронте власти охотно взаимодействуют с новым религиозным движением – и в России, и в Беларуси.