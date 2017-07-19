В Минске начинается громкий процесс над банкиром 6 19.07.2017, 9:49

5,249

Геннадий Господарик

Фото: belta.by

Геннадию Господарику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

19 июля в Центральном районном суде Минска начинается процесс над первым заместителем председателя правления АСБ «Беларусбанк» Геннадием Господариком, которого обвиняют в получении и даче взятки, а также в злоупотреблении властью.

С 15 июня 2016 года Геннадий Господарик находится под стражей. По нформации КГБ, банкира арестовали в момент получения взятки размером 14 тысяч долларов. Банкиру грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией. Признает Геннадий Господарик свою вину, неизвестно.

Вместе с Геннадием Господариком будут судить заместителя директора одного из департаментов АСБ «Беларусбанк», фамилию которого в ходе следствия не сообщали.