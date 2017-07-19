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Экспорт нефтепродуктов сократился на треть

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  • 19.07.2017, 10:09
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Белорусский экспорт нефтепродуктов за пять месяцев упал на 35,2%.

Белорусский экспорт нефтепродуктов за пять месяцев года составил 4,9 млн. т, свидетельствует официальная статистика. В сравнении с прошлым годом он сократился на 35,2%. На статистику все еще оказывает влияние сокращение поставок нефти в первом квартале. Они восстановились только в конце апреля, пишет belmarket.by.

Крупнейшим адресатом белорусского экспорта остается Великобритания, куда было отправлено 2,43 млн. т нефтепродуктов на 945,9 млн. долларов. На втором месте Украина с 1,54 млн. т на 779,6 млн. долларов. В Россию было поставлено за пять месяцев года всего 68 тыс. т нефтепродуктов.

Экспорт битумных смесей на природных минеральных смолах в январе-мае достиг 622 тыс. т на 171,46 млн. долларов. Они поставлялись в основном в Нидерланды (549 тыс. т) и Великобританию (69 тыс. т), где расположены трейдеры, занимающиеся дистрибуцией белорусских нефтепродуктов.

Экспорт сырой нефти за пять месяцев вырос на 0,4% до 676 тыс. т, а выручка от него — на 44,9% до 243,23 млн. долларов.

Импорт сырой нефти в январе-мае составил 7,38 млн. т на сумму 2,08 млрд. долларов. В натуральном выражении он сократился на 23,4%, в стоимостном – вырос на 8,1%.


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