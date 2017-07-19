Работник из Орши возмущен «плавающим» выходным на предприятии 1 19.07.2017, 10:31

Кроме воскресенья, для «отдыха» работникам по очереди выделяют один день с понедельника по субботу.

«Наниматель изменил график работы на предприятии, как мне кажется, с существенным нарушением трудового законодательства», — пожаловался в редакцию tut.by Виталий из Орши. Дело в том, что на предприятии установили «плавающий» выходной: кроме воскресенья, для отдыха работникам по очереди выделяют один день с понедельника по субботу. «Законно ли это?» — интересуется мужчина.

— На нашем предприятии пятидневная рабочая неделя, до недавнего времени суббота и воскресенье были выходными, — объясняет Виталий. — Администрация изменила график работы путем введения так называемого «плавающего» выходного. Воскресенье — общий выходной для всех, в остальные дни недели шесть работников бригады берут выходные по очереди.

Получается, что в понедельник выходной у первого работника бригады, во вторник — у второго, и так далее. На следующей неделе в понедельник не идет на работу второй работник, во вторник третий, и так далее. Через шесть недель — все сначала.

— Между тем, в соответствии с статьей 136 Трудового кодекса, оба выходных дня предоставляются, «как правило, подряд», — недоволен Виталий. — Однако по графику, введенному администрацией, выходные не подряд у нас в два раза чаще. Предприятие не является организацией с непрерывным производственно-техническим циклом, не обслуживает население в субботу и воскресенье. Это важное замечание, поскольку на перечисленных предприятиях выходные могут быть в любой день недели. Но наше предприятие не такое, производство на нем легко останавливается и легко возобновляется, с населением мы не работаем, выпускаем продукцию для машиностроительной отрасли.

В Министерстве труда прокомментировали ситуацию и не назвали такой график незаконным, сославшись на ту же 136 статью Трудового кодекса. При пятидневной рабочей неделе общий выходной — воскресенье, а второй выходной устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ.

— В случаях, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), второй выходной день может быть предусмотрен и в любой другой день недели, кроме субботы и понедельника, а так же по соглашению между работником и нанимателем.

Также в Минтруда обращают внимание на то, что в соответствии с декретом № 5 от 15 декабря 2014 года руководители могут изменять существенные условия труда (к которым относится режим рабочего времени) в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами. Предупредить об этом работника должны письменно и не позднее, чем за семь календарных дней.

— При отказе работника от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда трудовой договор прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса, — подытожили в министерстве.