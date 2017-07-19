Минобороны: Подготовка к учениям «Запад-2017» завершается 19.07.2017, 11:22

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Военные учения пройдут в Беларуси на шести полигонах.

Белорусские военные завершают подготовку к учениям "Запад-2017". Такую информацию в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, передает БелТА.

"Мы сейчас уже вышли на завершающую фазу, идут активные мероприятия. Осуществляется проверка сопрягаемости и возможности работы в единых условиях системы управления, поскольку на данных учениях это будет являться основой управления войсками региональной группировки войск", - сказал Олег Белоконев.

Накануне на боеготовность были проверены войска связи. Во время маневров военные развернули системы передачи данных передвижных пунктов управления. Эти комплексы обеспечивают контакт между соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил Беларуси. Подразделения также задействовали новые информационные комплексы.

Учения "Запад-2017" пройдут в Беларуси на шести полигонах - Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, полигонах Ружанском и Домановском, а также в районе деревни Дретунь.