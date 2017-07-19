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Геннадий Федынич: Руководители предприятий должны знать, что не всегда они будут царьками

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  • 19.07.2017, 12:08
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Независимый профсоюз РЭП посещает регионы.

Глава независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и представитель организации по Брестчине Зинаида Михнюк первые встречи провели в Барановичах и Березе, передает «Радыё Рацыя».

"Главное - скоординировать дальнейшую работу по помощи тем работникам, у которых есть проблемы в работе и которые хотят защищать свои права», - говорит Геннадий Федынич:

Люди, которые сегодня руководят предприятиями, должны знать, что не всегда они будут царьками и смогут угнетать этих людей. Должно все работать по закону, и в первую очередь должно быть уважение руководителя к простым рабочим. Тогда будет и обратное уважение к ним. Пока такого еще мы в своей поездке не встретили. А имели много фактов того, что людей за людей не считают и только заставляют работать. А нет, то иди за забор предприятия и там ищи себе работу.

Из Березы профсоюзные лидеры отправились в Кобрин, затем поедут в Брест. В планах - в ближайшие месяцы встретиться с региональными активистами всех областей.


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