Россия не может обуздать цены на нефть Татьяна Маненок

19.07.2017, 11:59

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CША стали крупным игроком на мировом рынке углеводородов.

24 июля в Санкт-Петербурге будет решаться судьба соглашения ОПЕК+, ограничивающее добычу нефти ради повышения цен на нее. Невзирая на титанические усилия стран ОПЕК и России, которые впервые за 18 лет договорились сократить добычу, сбалансировать рынок нефти не получается. На этом фоне все чаще чиновники говорят о плавном выходе из соглашения «ОПЕК+».

Напомним, 13 государств ОПЕК и 11 не входящих в картель стран-экспортеров, включая Россию, договорились в конце 2016 года в Вене сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей, из которых 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае 2017 года срок его действия продлили до апреля 2018 года.

Еще в начале 2017 года многие аналитики давали оптимистичные прогнозы роста цены на нефть – ожидали рост цены до USD 60-68 за баррель (в декабре 2016 года нефть марки Brent стоила 56 USD за баррель). Ведь в прошлом году из-за сообщений о планах ограничения добычи ее цена повысилась до USD 55 за баррель. Сейчас ситуация обратная. Цена нефти с начала 2017 года упала на 20%.

Почему она не растет?

Одна из причин – рост добычи в Северной Америке, а также в Ливии и Нигерии. Нигерия и Ливия входят в ОПЕК, но им разрешили не сокращать добычу по причине тяжелой экономической ситуации. Однако никто не ожидал, что эти страны столь стремительно нарастят добычу. По данным аналитиков, объем добычи нефти в Ливии с уровня 400 тыс. баррелей в сутки в октябре 2016 года вырос до 1 млн. баррелей. А Нигерия за это время увеличила производство с 200 тыс. до 1,6 млн баррелей в сутки. В результате только в этих странах рост добычи составил 2 млн баррелей. По сути это означает, что картель ОПЕК вообще не снизил объем добычи.

Поэтому ожидается, что на предстоящей встрече в Санкт- Петербурге 24 июля ОПЕК попробует воздействовать на своих африканских членов. Следовательно, состав участников сделки с ОПЕК по сокращению добычи может увеличиться за счет Ливии и Нигерии.

О таком вероятном сценарии сообщил министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук в кулуарах Международного нефтяного конгресса в Стамбуле. По его словам, Ливию и Нигерию уже пригласили на заседание мониторингового комитета, которое состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. Цель – обсуждение планов Ливии и Нигерии по увеличению добычи. В состав мониторингового комитета входят министры из России, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира и Омана.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что заморозка добычи Ливией и Нигерией способна полностью сбалансировать нефтяной рынок.

Россия не будет спешить с инициативой выхода

Неудивительно что на этом фоне все чаще стали раздаваться голоса о необходимости постепенного выхода из соглашения «ОПЕК+».

В частности, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил 11 июля на Международном нефтяном конгрессе в Стамбуле, что считает «разумным» плавный выход из соглашения. «Это подразумевает постепенное восстановление объемов добычи, что может занять несколько месяцев», – отметил он. Его поддержал и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Он заявил, что Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК с наращиванием добычи в течение одного-двух месяцев.

Между тем, в мае 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин также сообщал, что «Роснефть» попросила А. Новака согласовать плавный механизм по выходу в будущем из соглашения с ОПЕК.

Если Россия выйдет из соглашения ОПЕК+, это, по мнению ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, поставит крест на энергетическом пакте. «Если из соглашения выпадет Россия, на которую приходится 30% всего объема коррекции, проблема с перенасыщением усилится, что обречет нефтяные котировки на провал ниже USD 40 за баррель», – считает эксперт.

Отметим, что средняя цена нефти Urals в июне 2017 года составила USD 45,65 за баррель. Российские чиновники неоднократно заявляли, что считают справедливой в этом году цену в USD 50-60 за баррель. Тем не менее, Россия уже получила солидную выгоду от соглашения с ОПЕК. Доходы от экспорта нефти в январе-мае 2017 года выросли на 47,5% по сравнению с январем-маем 2016 года – до USD 38,5 млрд.

Поэтому вряд ли Россия станет инициировать выход из картельной сделки. Тем более, что сегодня по-прежнему более выгодно продавать меньше нефти, но дороже, чем продавать больше, но дешевле. К тому же договоренности с ОПЕК ранее одобрил российский президент Владимир Путин. Иное дело, что если другие участники выйдут из соглашения, то и Россия придется сделать то же самое.

Вероятно, по этой причине в последние дни поменялась тональность сообщений о возможном выходе России из картельного соглашения ОПЕК.

Министерство энергетики РФ готово рассмотреть предложения партнеров по изменению условий сделки об ограничении уровня добычи нефти, «если в этом возникнет необходимость», сообщил на днях официальный представитель министерства. «Попытка оценить будущие действия стран по еще не поступившим предложениям является спекуляцией, не имеющей реальных предпосылок», – заявили в Минэнерго РФ.

В интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает изменение условий «скоропалительными действиями» и призвал «хорошо оценить ситуацию». «Что касается сделки, то здесь тоже нужна стабильность. Если мы будем реагировать в ту или иную сторону каждый раз на те изменения, которые происходят на рынке, а они в любом случае происходят, то мы создадим больше хаоса и непонимания», – отметил А. Новак.

По мнению экспертов, эти комментарии могут означать, что Россия не будет самостоятельно выдвигать инициативы об усилении или ослаблении режима сделки на встрече в Санкт-Петербурге 24 июля.

Позиция США на нефтяном рынке усиливается

Эксперты отмечают, что США во все большей мере решающим образом влияют на нефтяной рынок. И у США в игре против ОПЕК+ имеются мощные козыри.

Сегодня США стремятся увеличить добычу углеводородов и стать нетто-экспортером энергоносителей. Американская сланцевая нефть оказалась очень устойчивой к низким ценам на нефть. «Теперь, когда цены начали немного восстанавливаться, количество буровых установок в США удвоилось, производство снова растет. Она (индустрия) доказала, что может выдержать удар и все еще оставаться в игре», – отмечает компания ВР на своем сайте.

Конгресс США в конце 2015 г. отменил 40-летний запрет на экспорт нефти. Таким образом, США перестают нуждаться в накопленных стратегических резервах нефти. Они были созданы после того, как в 1973 году арабские страны в ответ на американскую поддержку Израиля ввели эмбарго на поставки нефти в США. Тогда же ОПЕК добилась почти четырехкратного взлета цен на нефть. Но теперь США могут рассчитывать на внутреннюю добычу.

При этом американским производителям играет на руку сделка ОПЕК+, благодаря которой цены на сорта ближневосточной нефти выросли. И мало кто ожидал, что американские нефтяники начнут активно поставлять нефть в Китай. Но из-за избытка предложения нефть в США стала дешевле, чем у ближневосточных конкурентов.

В результате за первые пять месяцев 2017 года, согласно таможенным данным, Китай импортировал из США около 100 тыс. баррелей нефти в день. И хотя США по-прежнему заметно отстают от крупнейших экспортеров нефти в Китай – России, Саудовской Аравии и Анголы, – доходы от поставок в Китай американской нефти в 2017 году могут превысить USD 1 млрд (в 2016 году они составили USD 150 млн).

Следует также отметить, что экспорт нефти может помочь США сократить дефицит торгового баланса с Китаем, а это – ключевая цель администрации Дональда Трампа. Тем не менее, поставки американской нефти в Китай могут сократиться так же быстро, как до сих пор росли, если стоимость американской нефти станет выше, чем у конкурентов.

Между тем, из-за роста цен на ближневосточную нефть Индия также ищет новые источники поставок. Эта страна уже начала импортировать нефть из США.

Как сообщают СМИ, индийская компания Indian Oil Corporation купила первую партию нефти в США в объеме 1,6 млн баррелей. Сырье будет доставлено на супертанкере в октябре 2017 года. Сделка заключена в июне 2017 года во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о готовности увеличить экспорт американских энергоресурсов в Индию.

Поставки в Индию североамериканской нефти будут продолжаться, пока она выдерживает ценовую конкуренцию с корзиной ОПЕК, отмечают эксперты. «Индия очень чувствительна к цене на нефть. Мы свободны импортировать нефть из любой части мира – США и Канады, а также увеличить закупки у России», – цитировала Financial Times в мае министра нефти и природного газа Индии Дхармендру Прадхана. По его словам, некоторые месторождения США рентабельны и при цене USD 25 за баррель. «Нефтегазовый бизнес очень быстро изменился в последние годы. Нельзя класть все яйца в одну корзину», – отмечал он.

Кто победит: картельная сделка или технический прогресс?

Руководители крупнейших нефтяных компаний считают, что усилия ОПЕК не приведут к балансу нефтяных цен еще как минимум год. Этому может помешать нежелание ряда стран, в числе которых и Россия, дополнительно сокращать нефтедобычу. Другим ключевым фактором продолжения снижения цен может быть, по мнению экспертов, подготовка стран картеля к резкому наращиванию добычи после марта 2018 года, когда срок нынешней картельной сделки истечет.

При этом Саудовская Аравия прилагает максимум усилий для увеличения цены на нефть, беря на себя повышенные обязательства в сравнении с другими странам картеля. Дело в том, что саудовцы являются основными бенефициарами роста цены, так как на 2018 год у них запланировано IPO государственной компании Saudi Aramco, а при цене USD 60 за баррель можно будет выгоднее продать акции.

Однако дальнейшее снижение цены на нефть видится более логичным, считают многие эксперты. На начало июля 2017 года в игру против нефти вовлечены более 60 крупных участников торгов на Нью-Йоркской бирже. Объем ставок на падение цены нарастает и достиг максимума с августа 2016 года. Только за прошедшие два месяца в игру на понижение было вложено USD 4,6 млрд. Поэтому не стоит рассчитывать на повышение цены на нефть в ближайшее время.

Аналитики все чаще говорят о том, что бороться с избытком сырья на нефтяном рынке становится все сложнее. И рассчитывать на повышение можно разве что вследствие существенного роста спроса со стороны таких стран, как Китай, Япония и Индия. Однако такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

По мнению экспертов, разворачивающаяся на наших глазах борьба за цены на нефть – ни что иное, как отражение новой расстановки сил на нефтяном рынке. Ситуацию на нефтяном рынке коренным образом изменила сланцевая революция. Которую, кстати, в России долго не признавали, а многие не признают и до сих пор. Поэтому в столкновении новой технологии с картельными ограничениями победа, скорее всего, останется за техническим прогрессом.

Татьяна Маненок, «Наше Мнение»