Центробежная сила банкротства 2 19.07.2017, 12:13

5,394

В столице должников больше, чем на периферии.

На прошлой неделе стало известно, что Минск и Минская область вышли в лидеры по числу активных дел о банкротстве, возбужденных экономическими судами Беларуси в I полугодии 2017г.

По данным Единого госреестра сведений о банкротстве, на столицу в настоящее время приходится свыше 48% всех дел, начатых в отношении должников, пишет «БелГазета».

Как сообщил портал «Завтра твоей страны», в список известных столичных субъектов хозяйствования, оказавшихся в предбанкротном состоянии, по итогам полугодия вошли одно из крупнейших предприятий отечественного легпрома «Сукно», бизнесы находящегося сейчас в заключении Александра Муравьева («Велосипедная компания МВЗ», «МВЗ Спецавто»), крупные белорусские девелоперы ИСК «Александров-Групп» и «Карпович», производитель женского белья «Таруса», а также российская компания «Манолиум-Процессинг», так и не начавшая застройку троллейбусного депо на ул. Красной.

На Минскую область по итогам I полугодия пришлось около 15% всех банкротных дел. В частности, экономическим судом Минской области возбуждены производства в отношении таких компаний, как «ТМ-Кольцо» Юрия Аверьянова, «БИТ-Брокер групп» (входила в транспортный холдинг Вячеслава Довнара), кондитерская фабрика «Ивкон», турецкий производитель бетона «Даниш-Бетон», а также Солигорский завод технологического оборудования, крупный подрядчик «Беларуськалия».

Третье место досталось Гомельщине, где зарегистрировано свыше 8% банкротных дел. Из известных должников региона, попавших в поле зрения судов, выделяется строительная госкомпания «Мозырьпромстрой». В судах Могилевской и Брестской областей находятся примерно по 7% от всех дел. Свыше 6,8% дел о банкротстве сосредоточено в экономическом суде Витебской области, а меньше всего - 6,4% - в Гродненской.