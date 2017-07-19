Первый зампред «Беларусбанка» признался в получении взяток на $200 тысяч 15 19.07.2017, 12:52

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Геннадий Господарик

Сегодня начался суд над топ-менеджером и одним из старожилов «Беларусбанка».

Первый зампред Геннадий Господарик был задержан в середине июня прошлого года. Комментировал задержание пресс-секретарь КГБ: «Задержан с поличным при получении взятки». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет onliner.by.

В отношении Геннадия Господарика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 430 УК Беларуси (Получение взятки) и ч. 2 и 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиям). Но сумма и обстоятельства взятки у многих вызвали сомнение. Неспроста в «Беларусбанке» ЧП комментировали лаконично, но последовательно: «Геннадий Господарик — хороший и добрый человек». Так вот согласно версии обвинения банкир был задержан в своем кабинете при получении 14 тысяч долларов.

В рамках дела в августе прошлого года был задержан Николай Цырто, замдиректора департамента по работе с ценностями «Беларусбанка». Он также на скамье и обвиняется в злоупотреблении властью, получении и даче взятки.

Защита обвиняемых ходатайствует о суде в закрытом режиме, поскольку в процессе будут задеты коммерческие секреты банка. Но судья отклонил ходатайство.

— Геннадий Господарик, являясь должностным лицом, занимая ответственное положение, вступил в преступный сговор с представителями коммерческих структур, — зачитывает речь гособвинитель Юрий Шерстнев.

В обвинении фигурируют 6 эпизодов получения взяток.

— Так, в период с конца 2009-го по начало 2010-го (точнее время не установлено), находясь в ресторане «Чумацкий шлях», Господарик принял $4 тысячи долларов у предпринимателя Бучнева, — продолжает гособвинитель. — За содействие в будущем подконтрольным Бучневу компаниям и заключение договоров поставки с его коммерческими структурами.

Примерно через год в этом же ресторане банкир принял от того же бизнесмена еще 3 тысячи евро. На этот раз, по информации обвинения, за победу в конкурсе на закупку табло курсов валют, вакуумных упаковщиков и другой техники для банковской деятельности.

— Он же в апреле и мае 2013-го в автомобиле Бучнева принял еще $70 тысяч долларов — особо крупный размер, — продолжает прокурор. — За содействие в победе подконтрольной коммерческой структуры в конкурсе на закупку средств автоматизации для нужд банка — 234 сортировщиков банкнот. Составили техзадание так, чтобы победила структура Бучнева.

Он же 25 апреля 2014 года в машине Бучнева повторно принял $90 тысяч. На этот раз дело касалось закупки больше 200 сортировщиков купюр у «Смарт Бизнес Технолоджи».

Последний раз Юрий Шерстнев вспомнил Бучнева с эпизоде 31 декабря 2014 года, когда он передал обвиняемому $2 тысячи.

Два заключительных эпизода, сообщает обвинитель, произошли уже в служебном кабинете Геннадия Господарика:

Там осенью 2015 года и 15 июня 2016-го (перед задержанием. — Прим.) в служебном кабинете принял от Николая Цырто 32 тысячи и 14 тысяч долларов соответственно. За содействие коммерческой компании в победе в конкурсах для нужд «Беларусбанка».

Еще больше денег, по словам Юрия Шерстнева, прошло через Николая Цырто. Тот с 2011 года занимал в «Беларусбанке» должность, связанную с закупками средств автоматизации для нужд банка.

Так вот с конца 2012 года он получил от того же предпринимателя Бучнева более $600 тысяч. Сюда входят суммы ($50 тысяч и $70 тысяч), которые упоминаются в контексте склонения к преступлению, то есть Цырто, как считает обвинитель, убеждал бизнесмена в целесообразности дачи взятки.

После речи обвинителя Геннадий Господарик признал вину по всем эпизодам, связанным с получением взяток. Таким образом признав обвинение по двум частям 430-й статьи УК. При этом отверг обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

Николай Цырто был менее ясен и попросил права высказаться о вопросах признания или непризнания в ходе дальнейшего допроса.

Суд объявил перерыв до завтра.

Геннадий Сергеевич Господарик родился в 1960 году в дер. Нелепово Несвижского района Минской области. Окончил Брестский инженерно-строительный институт (1981 г.), Белорусский государственный экономический университет (1994 г.).

Трудовой путь начинал в 1981 году мастером Первомайской ПМК-13 объединения «Смоленскмелиорация».

В банковскую систему пришел после службы в рядах Советской Армии. С 1983 по 1987 год работал инженером в Октябрьском и Советском отделениях, начальником отдела Минского городского управления Стройбанка СССР.

В 1988—1991 годах — заместитель начальника управления, главный инженер управления инженерно-технического контроля Белорусского республиканского банка Жилсоцбанка СССР.

С 1991 по 1994 год работал заместителем начальника отдела, управляющим Троицким отделением Главного управления Национального банка БССР по г. Минску.

В 1994—1997 годах — председатель правления АКБ «Белжелдорбанк», начальник отраслевого управления «Белжелдор АСБ «Беларусбанк». В 1997-м назначен начальником Минского городского управления, а с 2002-го — заместителем председателя правления АСБ «Беларусбанк».

Первым заместителем председателя правления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Геннадий Господарик был назначен 1 февраля 2012 года.

Награжден медалью «За трудовые заслуги».