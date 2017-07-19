закрыть
19 июля 2017, среда, 14:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Первый зампред «Беларусбанка» признался в получении взяток на $200 тысяч

15
  • 19.07.2017, 12:52
  • 7,743
Геннадий Господарик

Сегодня начался суд над топ-менеджером и одним из старожилов «Беларусбанка».

Первый зампред Геннадий Господарик был задержан в середине июня прошлого года. Комментировал задержание пресс-секретарь КГБ: «Задержан с поличным при получении взятки». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет onliner.by.

В отношении Геннадия Господарика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 430 УК Беларуси (Получение взятки) и ч. 2 и 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиям). Но сумма и обстоятельства взятки у многих вызвали сомнение. Неспроста в «Беларусбанке» ЧП комментировали лаконично, но последовательно: «Геннадий Господарик — хороший и добрый человек». Так вот согласно версии обвинения банкир был задержан в своем кабинете при получении 14 тысяч долларов.

В рамках дела в августе прошлого года был задержан Николай Цырто, замдиректора департамента по работе с ценностями «Беларусбанка». Он также на скамье и обвиняется в злоупотреблении властью, получении и даче взятки.

Защита обвиняемых ходатайствует о суде в закрытом режиме, поскольку в процессе будут задеты коммерческие секреты банка. Но судья отклонил ходатайство.

Геннадий Господарик, являясь должностным лицом, занимая ответственное положение, вступил в преступный сговор с представителями коммерческих структур, — зачитывает речь гособвинитель Юрий Шерстнев.

В обвинении фигурируют 6 эпизодов получения взяток.

Так, в период с конца 2009-го по начало 2010-го (точнее время не установлено), находясь в ресторане «Чумацкий шлях», Господарик принял $4 тысячи долларов у предпринимателя Бучнева, — продолжает гособвинитель. — За содействие в будущем подконтрольным Бучневу компаниям и заключение договоров поставки с его коммерческими структурами.

Примерно через год в этом же ресторане банкир принял от того же бизнесмена еще 3 тысячи евро. На этот раз, по информации обвинения, за победу в конкурсе на закупку табло курсов валют, вакуумных упаковщиков и другой техники для банковской деятельности.

Он же в апреле и мае 2013-го в автомобиле Бучнева принял еще $70 тысяч долларов — особо крупный размер, — продолжает прокурор. — За содействие в победе подконтрольной коммерческой структуры в конкурсе на закупку средств автоматизации для нужд банка — 234 сортировщиков банкнот. Составили техзадание так, чтобы победила структура Бучнева.

Он же 25 апреля 2014 года в машине Бучнева повторно принял $90 тысяч. На этот раз дело касалось закупки больше 200 сортировщиков купюр у «Смарт Бизнес Технолоджи».

Последний раз Юрий Шерстнев вспомнил Бучнева с эпизоде 31 декабря 2014 года, когда он передал обвиняемому $2 тысячи.

Два заключительных эпизода, сообщает обвинитель, произошли уже в служебном кабинете Геннадия Господарика:

Там осенью 2015 года и 15 июня 2016-го (перед задержанием. — Прим.) в служебном кабинете принял от Николая Цырто 32 тысячи и 14 тысяч долларов соответственно. За содействие коммерческой компании в победе в конкурсах для нужд «Беларусбанка».

Еще больше денег, по словам Юрия Шерстнева, прошло через Николая Цырто. Тот с 2011 года занимал в «Беларусбанке» должность, связанную с закупками средств автоматизации для нужд банка.

Так вот с конца 2012 года он получил от того же предпринимателя Бучнева более $600 тысяч. Сюда входят суммы ($50 тысяч и $70 тысяч), которые упоминаются в контексте склонения к преступлению, то есть Цырто, как считает обвинитель, убеждал бизнесмена в целесообразности дачи взятки.

После речи обвинителя Геннадий Господарик признал вину по всем эпизодам, связанным с получением взяток. Таким образом признав обвинение по двум частям 430-й статьи УК. При этом отверг обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

Николай Цырто был менее ясен и попросил права высказаться о вопросах признания или непризнания в ходе дальнейшего допроса.

Суд объявил перерыв до завтра.

Геннадий Сергеевич Господарик родился в 1960 году в дер. Нелепово Несвижского района Минской области. Окончил Брестский инженерно-строительный институт (1981 г.), Белорусский государственный экономический университет (1994 г.).

Трудовой путь начинал в 1981 году мастером Первомайской ПМК-13 объединения «Смоленскмелиорация».

В банковскую систему пришел после службы в рядах Советской Армии. С 1983 по 1987 год работал инженером в Октябрьском и Советском отделениях, начальником отдела Минского городского управления Стройбанка СССР.

В 1988—1991 годах — заместитель начальника управления, главный инженер управления инженерно-технического контроля Белорусского республиканского банка Жилсоцбанка СССР.

С 1991 по 1994 год работал заместителем начальника отдела, управляющим Троицким отделением Главного управления Национального банка БССР по г. Минску.

В 1994—1997 годах — председатель правления АКБ «Белжелдорбанк», начальник отраслевого управления «Белжелдор АСБ «Беларусбанк». В 1997-м назначен начальником Минского городского управления, а с 2002-го — заместителем председателя правления АСБ «Беларусбанк».

Первым заместителем председателя правления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Геннадий Господарик был назначен 1 февраля 2012 года.

Награжден медалью «За трудовые заслуги».


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два