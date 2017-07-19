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Четверть бюджета Беларуси разворовывается чиновниками

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  • 19.07.2017, 13:06
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Миллионы долларов осядают в карманах взяточников.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал сайту «Завтра твоей страны» о проблемных сферах госзакупок. Экономист называет главными проблемами - проведение тендеров в электронном формате, несоответствие критериям более выгодной закупки – лучшего варианта в соотношении цены и качества, а также оценки затрат «в течение жизненного цикла». Кроме этого, достаточно низкая подотчетность и прозрачность проведения тендеров позволяют потенциальным коррупционерам проводить серые схемы.

Дешевле не всегда выгодней

Законодательство о госзакупках не предусматривает подход к выбору победителя на основе метода затрат и выгоды в том случае, когда критериями оценки являются цена и качество, − рассказывает эксперт.

Часто госструктуры покупают самые дешевые товары и услуги. Но в таком подходе не всегда учитываются будущие затраты на обслуживание, срок службы продукта.

− В Беларуси тот закупщик, который хочет купить продукт дороже, но настолько качественней, что он будет работать в три раза дольше, все равно вынужден покупать дешевый товар, − отмечает Владимир Ковалкин.

Пробелы в законе на руку коррупционерам

Закон о госзакупках не предусматривает санкций за его нарушение.

− В Беларуси ответственность собрана в Уголовном и Административном кодексах. Но лучшие практики говорят, что сфера госзакупок − особенная, и в самом законе должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие соблюдение этики при проведении закупок, дополнительные штрафные санкции и ответственность, − считает Владимир Ковалкин.

Когда госструктуры проводят закупку из одного источника, стороны не обязаны предоставлять о ней информацию общественности.

− Раз никто об этом не знает, значит, не может проверить, сопоставить цены. Соответственно, это та сфера, в которой может происходить все что угодно, − комментирует соавтор исследования.

При этом в 2013 году больше 50% сделок по госзакупкам были из одного источника. За год – в 2014-м − их количество увеличилось больше, чем на 10%.

Законодательство о госзакупках не охватывает закупки при строительстве при том, что они составляют около половины госрасходов.

Непрозрачные процедуры соблазняют нечестных чиновников

Законодательство не обязывает публиковать информацию о субподрядчиках сделок по результатам тендера.

− Часто бывает, что тендер выигрывает подставная фирма, а заниматься реализацией работ и услуг начинает та, для которой все организовалось. И отследить это в белорусском формате практически невозможно, − комментирует Владимир Ковалкин.

В законе нет запрета недавним госслужащим после увольнения заниматься какое-то время потенциально заинтересованным бизнесом.

− У госслужащих есть практика, особенно среди молодежи, которая приходит на госслужбу, чтобы наработать контакты, использовать их после ухода в бизнес, − говорит эксперт.

В мировой практике есть мораторий на 5-7 лет для бывшего госслужащего, который занимался госзакупками, участвовать в тендерах в том направлении, где он раньше работал.

Если обязать организации-заказчики публиковать договора и их приложении о заключенных в рамках госзакупок сделок, кроме информации, которая является коммерческой тайной, запретить бумажный документооборот и личные встречи с участниками тендера, вернуть в сферу законодательства о госзакупках сделки в строительстве и исправить другие недочеты, то возможностей для коррупционных схем будет намного меньше, уверен соавтор исследования.

− Для таких стран, как Беларусь, приблизительно 20-25% общего бюджета теряется на коррупции. Из них где-то 10% прямая коррупция, 10-15% − потери, связанные с закупками ненужных, некачественных товаров, − говорит Владимир Ковалкин.

По мнению эксперта, повышение эффективности госзакупок в два раза помогло бы бюджету ежегодно экономить 300-400 миллионов долларов.


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