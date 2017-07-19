Российские десантники высадятся в Беларуси 19.07.2017, 13:23

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Фото: wikimedia.org

Команды ВДВ России примут участие в состязаниях в Беларуси, Казахстане и Китае.

Российские десантники примут участие в трех конкурсах "Армейских игр", которые пройдут в Беларуси, Казахстане и Китае, сообщили interfax.by в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В настоящее время все команды завершили подготовку к международным соревнованиям, готовы к убытию в районы проведения своих конкурсов", - сказал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков, слова которого приводят в департаменте.

"В составе команды десантники выступят на конкурсе "Десантный взвод", местом проведения которого в этом году выбран один из горных полигонов Китайской Народной Республики, и в конкурсе "Соревнование расчетов БЛА" на территории Республики Казахстан", - сообщили в департаменте.

"Кроме того, трое военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ вошли в состав сборной команды ВС РФ, убывающей в Беларусь на состязание "Воин Содружества", - добавили в департаменте.