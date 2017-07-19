Валерий Карбалевич: ГосСМИ потеряли влияние на белорусов 1 19.07.2017, 16:29

Валерий Карбалевич

Независимые медиа стали реальной силой.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Первомайского района Минска составил протокол на оператора «Белсата» Александра Борозенко «за нарушение авторских, смежных и патентных прав» (статья 9.21). Теперь ему грозит штраф от 460 до 1150 рублей. "20 Июля В Брюсселе состоится очередной раунд Диалога по правам человека между Беларусью и Евросоюзом. Ситуацию вокруг независимых журналистов прокомментировал «Радыё Рацыя» политолог Валерий Карбалевич:

- В первую очередь надо сказать, что сейчас либерализация в Беларуси относительная. Политический режим остался тот же самый. Второй момент - есть еще сила инерции, которая имеет установку подавлять независимые СМИ. И пока не дали четкий приказ сверху прекратить все репрессии, система продолжает работать. Поэтому различные части этой репрессивной машины действуют в разные стороны. Министерство иностранных дел работает на либерализацию, а местные силовые структуры - по своему графику и в своем алгоритме.

- Неужели властям выгодно во время диалога с Европой прессовать независимые СМИ?

- Весной этого года состоялась очень значительная вещь - власти увидели, что они потеряли монополию над белорусским информационным полем. И это для них очень больно. В одно сошлись две тенденции. Сначала, после событий в Крыму, официальный Минск увидел, что российские медиа влияют на белорусский аудиторию больше, чем белорусские государственные. А весной заметили и тот факт, что независимые СМИ имеют большее влияние на белорусов, чем те же самые государственные. Например, люди больше смотрели онлайн-трансляции с акций, чем белорусские телеканалы. Власти испугались и пытаются скорректировать ситуацию. А единственное, что они могут сделать - это оказывать давление на независимых журналистов.