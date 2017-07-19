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Галерею «Ў» снесут, чтобы построить новые дома?

  • 19.07.2017, 17:41
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Информация об аукционе размещена на сайте Минского городского центра недвижимости.

И, судя по картам строительства, под снос может попасть галерея «Ў». Кроме галереи «Ў» снести планируют и другие административные здания в квартале проспекта Независмости – проспекта Машерова – улицы Красной и Киселева, сообщает kp.by.

Во всяком случае, они оказались внутри границ, очерчивающих «территорию с объектами, подлежащими сносу». Когда состоится аукцион, в МГЦН не уточняют.


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