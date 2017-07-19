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Почему в «Беларусбанке» появились коррупционеры?

  • 19.07.2017, 19:48

Экономист Владимир Ковалкин рассказал о том, как нужно бороться с коррупцией в госсекторе.

В Минске началось рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Беларусбанка». Бывшего первого зампредседателя правления Геннадия Господарика и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто обвиняют в получении взяток.

Речь идет о сотнях тысяч долларов, полученных управленцами за благоприятное решение вопроса по закупкам оборудования.

Экономист Владимир Ковалкин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, что нужно сделать, чтобы руководители государственных банков перестали брать взятки:

— Какая бы зарплата у банкира ни была, все равно хочется большего. И не только банкира, но и любого человека. Когда речь идет о госбанке, который ориентирован не столько на коммерческую эффективность и извлечение прибыли, сколько на реализацию каких-то социальных программ, то появляется много возможностей и желаний заработать лично на государственных деньгах.

Когда человеку доверяют управление активами с одной стороны, а с другой не ориентируют при этом на зарабатывание прибыли для компании, то у человека появляются эти самые возможности и желания заработать на чужих деньгах. В данном случае, на активах государства, то есть всего народа, налогоплательщиков.

Так происходит практически в любой стране. Именно поэтому все те компании, которые должны быть коммерческими, в большинстве стран с рыночной экономикой таковыми и являются.

Нет большого смысла также и в Беларуси держать большое количество госбанков, в том числе и «Беларусбанк», исключительно для того, чтобы заниматься финансированием и инвестициями в экономику. С этим должны справляться коммерческие банки на рыночных условиях.


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