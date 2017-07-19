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Богдан Здроевский: Европарламент намерен и впредь поддерживать белорусский народ

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  • 19.07.2017, 21:05
Богдан Здроевский

19 июля делегация Европарламента завершила визит в Беларусь.

«Поддерживать прямые каналы связи с властями Беларуси, в том числе в вопросах, в которых наши позиции отличаются, критически важно для развития дальнейших отношений между ЕС и Беларусью. Мы отметили недавние положительные изменения в некоторых секторах сотрудничества, а также обсудили значительные вызовы, которые остаются. Европейский Парламент намерен продолжать свое взаимодействие с Беларусью и поддерживать белорусский народ», - заявил «Радыё Свабода» глава делегации, европарламентарий Богдан Здроевский.

Как сообщила делегация Европарламента по связям с Беларусью, визит был продолжением политики критического взаимодействия с Беларусью, которую ведет Европейский Союз. Эта политика поощряет дальнейшее сотрудничество и прогресс в области прав человека, демократии и открытости общества через диалог.

«На всех встречах депутаты напоминали о резолюции Европейского парламента от 6 апреля 2017 года, которая осудила жестокие меры против участников мирных акций протеста в феврале и марте», -отмечает делегация.

Это был второй официальный визит европарламентариев под руководством Богдана Здроевского (Польша, Европейская народная партия), председателя делегации по связям с Беларусью.


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