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Фура упала на белорусского дальнобойщика в Германии

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  • 20.07.2017, 11:46
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С переломами, в том числе таза, водителя доставила «скорая» в клинику Магдебурга.

Видео инцидента, во время которого фура упала на белорусского дальнобойщика в Германии, появилось в сети. Водитель попал в поле действия стихийного бедствия в районе Магдебурга 22 июня. В ураган, во время которого скорость ветра достигала 96 км/ч с порывами до 140 км/ч, фура опрокинулась на дальнобойщика.

С переломами, в том числе таза, водителя доставила «скорая» в клинику Магдебурга, где ему оказали неотложную помощь и провели операцию, пишет kp.by.

Белорус работает в ООО «Адженс». После того, как ему стало лучше, спецтранспортом в сопровождении медработника дальнобойщика доставили в НИИ травматологии Минска, где он сейчас проходит лечение.


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