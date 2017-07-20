МИД Литвы ужесточит рекомендации по сотрудничеству с Россией 20.07.2017, 12:13

5,692

РФ зачастую использует разные мероприятия в своих пропагандистских целях.

После поездки молодежи Плунгеского района Литвы в лагерь в Россию, где литовцы посетили военный музей и встретились с представителями клуба байкеров "ночные волки", МИД Литвы рассмотрит возможность ужесточения рекомендаций по сотрудничеству с органами власти соседней страны, говорит министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Эти контакты нужны, это все же соседнее государство, только необходимы реальная бдительность и здравый ум. В каждом случае (нужно) как-то спрашивать, что кто-то разрешил, а то имеет место некоторое пренебрежение ответственностью. Я бы предложил прежде всего взять на себя ответственность тем, кто непосредственно организует такие мероприятия и кто непосредственно участвует в них, видит, что происходит", - сказал Линкявичюс в четверг программе "Позиция" радиостанции Ziniu radijas, пишет delfi.lt.

"Мы тоже, видимо, тогда ужесточим рекомендации, если на месте не получается самим понять и принять решение", - добавил он.

По данным министра, 35 литовских самоуправлений из 60-ти поддерживают связи с разными городами России.

"Эти контакты складывались десятилетиями - и традиции, культурные мероприятия, спортивные мероприятия и молодежь ездит. В принципе это вроде как и нормальная практика. Однако если иметь в виду то, как Россия зачастую использует разные мероприятия именно в своих пропагандистских целях, то мы и предупреждаем, что нужно проявлять внимание в каждом случае", - сказал глава дипломатического ведомства.

По его словам, случай Плунге должен стать примером для других.

"К каждому мероприятию не приставишь надзирателя, каждый должен руководствоваться здравым умом, и если имеет место отклонение от программы, если имеют место какие-то сюрпризы, как они говорят, то, может быть, с такими партнерами не стоит общаться. Если целью общения является не культурное познавание друг друга, а использование для пропаганды или промывание мозгов кому-то, то такая практика для нас не должна быть приемлема", - сказал Л. Линкявичюс.

Делегация плунгеской молодежи в сопровождении представителей самоуправления почти две недели июля провела в лагере в России. В программу лагеря входили посещения военных музеев, общение с членами прокремлевского клуба байкеров "гочные волки". В среду мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис сказал, что самоуправление Плунгеского района в 2003 году подписало договор сотрудничества с Красногорским муниципальным районом России. На основании этого договора проводится обмен молодежью. А. Клишонис сказал, что в 2014 году они обращались в МИД с запросом, как поступать с этим договором, и получили рекомендацию поддерживать контакты.