Генпрокуратура привлекла министра культуры к ответственности 4 20.07.2017, 12:28

Борис Светлов

Борис Светлов будет наказан за слабый контроль над историческими памятниками.

Генеральная прокуратура Беларуси провела проверку исполнения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности на объектах историко-культурного наследия.

«За слабый контроль за объектами историко-культурного наследия привлечен к дисциплинарной ответственности министр культуры Борис Cветлов», - сообщается на сайте ведомства.

В целях создания надлежащих условий сохранности, восстановления, содержания и использования историко-культурных ценностей указом № 527 «О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия» установлен порядок осуществления юридическими (физическими) лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность, и уплаты компенсаций за урон, причиненный таким ценностям. Отчисления следует производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность.

Нередко на фасадах и крышах зданий-памятников устанавливают вытяжки, промышленные кондиционеры, устройства электросвязи.

Как показала проверка, отчисления имели единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства.

Для устранения нарушений Генпрокуратура направила соответствующую информацию в совет министров.

Определены субъекты хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры - всего таких более 2 тысяч.

Штрафные санкции прокуратуры дали возможность направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличился в 16 раз.

Средства, в частности, направленные на финансирование капитального ремонта Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви в г.Гродно, консервации Княжеской башни историко-культурной ценности «Остатки замка XIV в. в д.Крево Сморгонского района», реставрации отслоившихся фресковых росписей XII в. Спасо-Преображенской церкви в г. Полоцке.

Ранее сообщалось, что средства на эти объекты выделены из фонда Лукашенко.