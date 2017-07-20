Двое минчан отправились в «кругосветку» с $600 в кармане 6 20.07.2017, 13:06

Отчаянные путешественники бросили работу и выдвигаются в дорогу.

Быстрые перелеты украли ощущение бескрайности, а покорителей дальних стран стали называть туристами. Одновременно оказалось сложнее не начать новое, а бросить надоевшее. Двое «офисных задротов», которым уже под 30 лет, решили: сейчас или никогда. Устав от рутины и работы, огорошили родственников и почти без денег отправились в кругосветное путешествие искать себя и перемен, пишет onliner.by.

Самое безрассудное во всей этой затее — это ее бюджет. После покупки всего необходимого парни оставляют себе по $600. По самым оптимистичным прогнозам, деньги у них закончатся еще в Юго-Восточной Азии, и им придется искать подработку для продолжения поездки. Все навыки, приобретенные за почти тридцатилетний срок, будут, скорее всего, бесполезными в реалиях кругосветки.

Егор и Саша — архитекторы с зарплатой, в разы превышающей средний уровень по стране. Кто первый придумал уволиться — уже неважно.

— Мне 28, я самый что ни на есть обычный парень, работающий архитектором в частной компании и неплохо зарабатывающий по белорусским меркам, — рассказывает Егор Свирид. — До недавнего времени у меня, как и у многих, был четкий, прагматичный взгляд на жизнь, с присущим для подобных персонажей набором ценностей и ориентиров. Нормальные планы на ближайшее и далекое будущее, сплав из карьеры, семьи и увлечения активным отдыхом. В разное время процентное соотношение этих компонентов разнилось, но основные составляющие были неизменны. Мои родители, очень хорошие люди, втайне всегда были рады, что сын в Минске, нашелся в профессии и всего добивается сам. И вот сейчас, анализируя, что все же послужило толчком к принятию самого безрассудного и опасного решения в моей жизни, я возвращаюсь к истокам. Существует простейший тест, заключающийся в честном ответе самому себе на один-единственный вопрос: «А смог бы тот мальчик, которым ты был, гордиться тем, кем ты стал?» Уверен, мне бы не удалось убедить девятилетнего рыжеволосого мальчугана, целыми днями пропадающего на улице, а вечерами взахлеб читающего Джека Лондона, что стабильная работа и социальный статус куда важнее любых грез.

— С ним мы знакомы более десяти лет, львиную долю из которых прожили вместе на съемных квартирах. Пожалуй, я никого так хорошо не знаю, как этого противоречивого, часто несносного парня, — продолжает Егор. — Два высших образования и степень магистра отнюдь не мешают Саше быть командиром в своей танковой иерархии и все свободные вечера руководить ротой. На выходные же этого парня словно подменяют, и демоны вырываются наружу. Шутки на тему, как уживутся в пути рубаха-парень, любящий конкретно со смаком покутить, и духовный анархотурист, защитник животных, приобрели небывалую остроту среди нашего окружения. Впоследствии свое решение поехать Саша сформулировал для меня одной простой фразой: «Если не решусь, буду жалеть, а терять мне, по сути, нечего, дурость одна».

— Кто вас больше не понял — коллеги или родители?

— Ни те ни другие. Недоуменные коллеги так и не смогли найти хоть крупицу логики в решении бросить престижную работу в хорошей компании, променяв ее на осознанное бомжевание. А узнав про автостопную концепцию вояжа, многие вообще покрутили пальцем у виска.

Для моих родных это был шок, несмотря на деликатность, с которой я раз за разом порционно посвящал их в свои планы. Нормальным родителям трудно принять новость, что их сын бросает все и отправляется непонятно куда, подвергая себя при этом немалой опасности. Особенно когда это происходит на фоне гуляющих во дворе с колясками его сверстников.

Кстати, беспокойство родных, пожалуй, единственный значимый для меня аргумент против, все же остальное совершенная чепуха.

Примерно в феврале от вдохновленных кухонных обсуждений мы перешли к конкретным действиям. Начали покупать необходимое снаряжение, занялись сбором информации, планированием маршрута, утилизацией и раздачей нажитого барахла. Имея опыт автономных походов, отправились к стоматологу, дабы из великого множества будущих проблем обезопасить себя хотя бы от этой. Переварив форумную информацию, из виз до отъезда решили сделать только китайскую. Все остальные будем делать по ходу путешествия.

— В поликлинике, под странные взгляды и вопросы врачей, сделали прививки от желтой лихорадки.

Вся эта круговерть сборов наполнила нас какой-то дикой энергией. Просыпаясь, я совершенно отчетливо знаю, что мне нужно сделать, и это повергает в детский восторг. Еще недавно так ревностно относящийся к своему внешнему виду Саша бреет наголо свой модный хаер и бегает по секонд-хендам и туристическим магазинам, в одночасье превращаясь в матерого туриста. Полгода назад он собирался сдавать на заветную должность главного архитектора проекта, а теперь он фанатично заучивает фразы типа «I need a place to stay», не расставаясь с английским разговорником.

В последнюю пятницу я удалил с компьютера посторонние файлы и слушал, как Саша посвящает в рабочие моменты нового сотрудника. Показалось, что парень опасался, что все это — неправда. Хорошая работа теперь редкость, и за нее нужно держаться. Что ж, удачи ему. С последними удаляемыми в корзину файлами я чувствую, как заканчивается очередная веха моей жизни.

План кругосветки 17/18

Старт из Минска на Восток.

Проезжаем почти всю Россию с заездом на Алтай.

Достигнув Иркутска, смотрим на Байкал и двигаем в Монголию.

Китай, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Малайзия. Здесь у нас заканчиваются деньги, и мы ищем местную подработку для покупки авиабилетов в США.

Авиаперелет в Лос-Анджелес. Пересечение Штатов с западного на восточное побережье по культовому шоссе Route 66.

Месяц в Нью-Йорке, чтобы заработать на продолжение путешествия.

Центральная Америка (Мексика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама).

Южная Америка (Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия).

В Рио-де-Жанейро ищем подходящее судно с целью устроиться на работу и пересечь на нем Атлантику.

Перелет до Киева или Москвы и возвращение на родину.

— Обычно герои кругосветок — это романтические юноши, жаждущие приключений, или полностью «отсаженные» персонажи, для которых подобные обстоятельства — норма. Наш же образ — это портрет среднестатистического белоруса с его страхами, неуверенностью в себе, вечным желанием что-то в корне поменять и вечно пасующим перед обстоятельствами, — говорят наши герои. — Еще вчера мои мечты ограничивались «двушкой» в Зеленом Луге и сменой развалюхи Scenic на более статусное авто. А сегодня я уже судорожно «растусовываю» нажитый хлам и продаю то немногое, за что можно выручить хоть какие-то деньги. Наши навыки, приобретенные за почти тридцатилетний срок, будут бесполезными в реалиях кругосветки. Ничего не остается, как ловить на лету новое, постоянно чему-то учась.