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Активистка профсоюза РЭП: Белорусы нас поддерживают

  • 20.07.2017, 15:49
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Независимый профсоюз намерен и дальше отстаивать права рабочих.

18 июля 2017 года с участием Геннадия Федынича, председателя независимого профсоюза РЭП, и Зинаиды Михнюк, представителя организации в Брестской области, прошли рабочие встречи в Барановичах, Березе и Кобрине, пишет praca-by.info.

Встречи состоялись в виде неформальных бесед, однако вопросы обсуждали серьезные: предстоящие массовые акции 7 октября, в День борьбы профсоюзов за достойный труд, а также то, как привлечь к деятельности профсоюза – например, к участию в пикетах – тех членов организации, которые вступили в нее, но не проявляют активности. Говорили как о причинах этой ситуации, так и о способах ее решения.

– Главный страх – потерять работу, - пояснила Зинаида Михнюк. – Береза – не маленький город, есть предприятия, а группа не развивается. Люди нас поддерживают, берут листовки, но не спешат присоединяться. Или, например, в Барановичах – как и во всех регионах – к нам пришли продавцы. Пятеро женщин, они просто в автобусе увидели нашу газету, позвонили, пришли, мы им помогли. Но на акции не выходят. Как и многие люди, обратившиеся к нам по трудовым вопросам. В группе они есть, а на пикет выйти – страшно; как и пойти дальше отстаивать свои права.

Профсоюзный лидер видит эту ситуацию как необходимость и дальше работать с каждым членом организации:

– У нас в профсоюзе состоят разные люди, и их надо обучать, им надо помогать, и большое спасибо им уже за то, что они стали членами нашего профсоюза.

Зинаида Михнюк агитирует собственным примером:

– Я этот страх давно переступила: еще в 2000 году, когда меня на «Цветотроне» избрали в противовес кандидатуре, которую готовило руководство. Самое главное, что я поняла: я не могу предать рабочих, которые мне поверили. А как обычно думают на тех предприятиях, где жалуются на профсоюз? Сами же и выбирают того, кого предлагает или навязывает администрация, а потом не верят, что профсоюз может быть нормальной, бойцовской организацией и отстаивать их права. Потому что профсоюз – это мы. Свою профсоюзную организацию надо делать самим! Чем больше ты участвуешь и небезразличен, тем более организация – настоящая.


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