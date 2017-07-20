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МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года

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  • 20.07.2017, 16:10

Раннее с подобным предложением выступил Минздрав.

Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, сообщили в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, пишет tut.by.

— Мы поддерживаем инициативу разрешить продажу спиртного не с 18 лет, а с 21 года, — сказали в МВД.

Раннее с подобным предложением выступил Минздрав.

Напомним, по данным ВОЗ, в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, и это второе место в мире после Литвы. По данным Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения.

Минздрав считает, что возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.

Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

По итогам первого полугодия 2017-го из общего числа совершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, граждане в возрасте 18−20 лет составляют 4,8%. В то же время от общего количества всех совершеннолетних граждан страны лица указанного возраста составляют менее 3,6%.


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