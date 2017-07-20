Как госчиновники лоббируют иностранные торговые сети 20.07.2017, 16:59

60% белорусской торговли - уже за иностранцами.

Сегодня крупные торговые сети предлагают продукты примерно на 10% дешевле, чем их конкуренты - традиционные магазины типа «Гастроном». Но незначительная выгода для конечных потребителей оборачивается очень серьезными потерями для страны в целом. Выкручиваются руки белорусским производителям, вынужденным резко снижать собственную прибыль, и одновременно с рынка вытесняется малый и средний торговый бизнес.

«Википедия» так описывает причины экономического кризиса середины нулевых в странах Балтии: «Получая кредиты от западных банков, население Латвии, например, тратило их в основном на покупку импортных же товаров в массово открывающихся гипермаркетах, также принадлежащих зарубежным компаниям. В результате выдававшиеся кредиты сразу уходили обратно за границу. Отрицательный торговый баланс увеличивался и вынуждал правительства прибалтийских стран занимать все больше денег за рубежом. Внешний долг резко возрос, достигнув в Латвии 160% ВВП».

Похоже, в Беларуси сейчас происходит то же самое. Только в еще более жесткой форме. Недавно Совмин поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) «активизировать работу по противодействию недобросовестным практикам в сфере розничной торговли». А 16 июня в МАРТ собрались представители ведущих торговых сетей и директора 8 предприятий, заявивших о дискриминационных, неправомерных действиях ритейлеров в отношении них, поставщиков.

Озвучены такие цифры: сегодня доля первой десятки крупных сетей в общем товарообороте страны уже превышает 60%, увеличиваясь по 2-3% в год. При этом большинство из них, мягко скажем, «задерживает оплату поставщикам».

Но наибольшая проблема - торговые сети фактически определяют построение бизнеса производителями.

Выступая на совещании, один из руководителей Минского завода безалкогольных напитков заявил: «Сегодня крупные ритейлеры пытаются уничтожать более мелких руками поставщиков, убивая эти магазины. Не легче от такой политики и производителям. Предлагая нашему предприятию предоставить скидку на продукцию в размере 30-45% (одно из условий попадания на полку), сетевой ритейл рассчитывает, видимо, что рентабельность производства у МЗБН превосходит 40%. В то время как она в самые лучшие времена не превышала 20%. Принимая правила игры крупных сетевых структур, решившись на скидки в 30% и доведя рентабельность на уровень ниже нуля, мы ударим по нашему коллективу, по людям».

В свою очередь гендиректор ОАО «Лидахлебопродукт» Александр Островский заметил: проводимая крупными сетями политика привела к тому, что с полок белорусских магазинов начали исчезать отечественные макароны. «Если мы будем слышать фразу про то, что без предоставления огромных скидок с вашим предприятием мы работать не будем, это станет в итоге поводом для серьезного антимонопольного расследования. Ограничивать присутствие на полках госпредприятий, созданных для того, чтобы из страны не вымывалась валюта, - кощунство, нонсенс», - заявил Островский.

Многие потребители уверены: крупные сетевые магазины (типа «Евроопт» или «Рублевский») им выгодны, т.к. они добиваются от поставщиков феноменальных скидок в 30-40% от прейскурантной цены, а потом реализуют эти товары по цене немногим дешевле, чем в остальных магазинах.

На самом деле все намного сложнее. Ведь покупатели сетевых магазинов - это часто работники тех самых предприятий, которые в убыток себе (а значит, и зарплате своих сотрудников) отпускают товары с большими скидками в крупные торговые сети.

Если продукция малого производственного предприятия не востребована в малых магазинах или в небольших сетях - значит, нет сбыта, нет зарплаты у их работников. И им не за что покупать товары по любым, даже самым низким ценам в гипермаркетах.

Кроме того, для потребителя важно, чтобы у него был реальный выбор: где и у кого купить нужный товар. Поэтому у него рядом с домом должен находиться небольшой магазин шаговой доступности (лучше - несколько), а относительно неподалеку - магазин покрупнее. Однако все более очевиден перекос в пользу гипермаркетов - это выгодно не только крупному торговому бизнесу, но и местным властям.

«Коррупция больше свойственна крупным государственным сетям»

О том, как выглядят сегодня проблемы белорусской розницы, «БелГазете» рассказал Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

- В чем суть главной проблемы в белорусском ритейле?

- Суть проблемы проста: как нам сделать, чтобы отрасль была, с одной стороны, безубыточной, с другой - недорого обеспечивала население продуктами и товарами. Чтобы было удобно, быстро и недорого.

Есть несколько путей. Один - развитие крупных сетевых структур. Другой (мы его проходили в 90-е гг.) - развитие мелкого бизнеса. У всех есть свои достоинства и недостатки. Значит, нужно найти разумный баланс.

- Можно ли сказать, что вынужденные скидки поставщиков в 30-40% от номинальной цены разрушают их бизнес?

- Безусловно. Сами производители на разных совещаниях, при министрах, говорят об этом. К тому же это разрушает не только их бизнес, но и бизнес мелких торговцев. Производители говорят: мы, давая скидки по 30-40% сетевым магазинам, вынуждены закладывать более высокую базовую цену - и продавать мелким торговым точкам с завышенной рентабельностью, которая нам не нужна.

Небольшие магазины не могут продать много продукции по такой цене и, соответственно, они разоряются.

- Весной крупные ритейлеры жаловались, что у них уровень рентабельности - всего в районе 1,5%...

- Это правда, но за одним существенным исключением. Собственно, это не только у них, это в целом в розничной торговле продуктами питания. Рентабельность торговли вообще считается по-другому: прибыль разделить на выручку. У производственников она считается к себестоимости. Поэтому это не то же самое, что, скажем, 1,5% в производстве.

Международный опыт (польский, например) подсказывает, что в крупных торговых компаниях очень выгодна налоговая оптимизация. Если ты показал затраты, вывел деньги за границу, значит, у тебя прибыли ноль. А потом те же деньги ввел из-за границы как инвестиции. Но реальная рентабельность у них, если по-честному, - 2-3%.

Если малый торговый бизнес реально имеет 1,5% рентабельности, то не факт, что она такая же у крупного бизнеса. Плюс ко всему на эту рентабельность накладываются расходы по дальнейшему развитию сети. Руководители крупных сетей не раз рассказывали, что первые несколько лет новые открытые магазины не дают прибыли.

- Часто можно слышать про высокий уровень коррупции среди тех, кто заведует закупками у крупных ритейлеров. Насколько это правда?

- Я бы не сказал, что это распространенная практика. Коррупция больше свойственна крупным государственным сетям. Там конкретные товароведы себе долю требуют прямым текстом.

В негосударственных сетях проблема коррупции - не определяющая. Там другое - вход поставщиков в эти сети происходит не на общих основаниях, а по различным административным процедурам. Этот позвонил, тот позвонил - возьмите у моего, возьмите у моего… Это есть.

- Какой процент ритейла в целом и какой процент именно в сегменте сетевой торговли уже контролируется иностранцами?

- Десятка крупнейших ритейлеров (по продовольствию) в Беларуси контролирует 60% рынка. Из них 7-8% - это «Белкоопсоюз». Остальные, примерно на 90% с лишним, - это иностранные инвестиции. Если к первой десятке добавить тех, кто поменьше, то, думаю, не меньше 60% товарооборота в нашей стране уже контролируется структурами, принадлежащими иностранцам.

Сегодня еще не так велика монополизация торговли в непродовольственной сфере. Там нет таких крупных сетевых структур. Хотя там очень высокий процент продаж импортных товаров - по объективным причинам. Но там хотя бы владельцами являются в большей степени белорусские предприниматели.

- Вы можете привести примеры выделения земли для строительства гипермаркетов без тендера?

- Все крупные торговые объекты в Минске построены по декрету N10. Согласно декрету, освобождаются от проведения конкурсов, аукционов и т.д. на земельные участки те инвесторы, которые что-то строят. В Минске по декрету есть норматив инвестиций на квадратный метр и по общей сумме инвестиций. Этим критериям практически только торгово-развлекательные комплексы и соответствуют. Все прочие не подпадают под критерии, определенные Мингорисполкомом.

- Какое соотношение форматов розничной торговли было бы оптимальным для Беларуси?

- В объеме реализации оптимальным было бы хотя бы половина на половину. Половина - крупные сети, вторая половина - небольшие частные магазины шаговой доступности. Только здесь надо быть внимательными, ведь магазины шаговой доступности тоже могут принадлежать крупным сетям. Магазины «Доброном», например, принадлежат «Евроторгу», управляющей компании сети «Евроопт».

Так что тут та же тема, что для производителей, что для покупателей. Поэтому магазины должны принадлежать разным собственникам и находиться в состоянии разумной конкуренции друг с другом.

- Какие именно госчиновники лоббируют продвижение в Беларуси больших иностранных торговых сетей?

- Из того, что я знаю, все решается на самом верху.

- Как так получается, что сети дискриминируют товар от принадлежащих государству производителей? Неужели профильные министерства и госконцерны не могут воздействовать нужным образом?

- Нет, не могут. Я много раз был на совещаниях в правительстве, где это все обсуждалось. Грубо говоря, там одна простая схема: «Нас такая-то сеть буквально раздела своими требованиями! - Так не поставляйте им продукцию. - А там знаете, какие объемы реализации! Нам что, завод останавливать?».

Если при прочих равных условиях есть вопрос - торговать с «Еврооптом» или не торговать, то поставщик десять раз пересчитает: что будет, если не торговать, и что будет, если торговать за полцены. Здесь у убыточных госпредприятий стоит вопрос не выгоды, а хотя бы частичной компенсации затрат, понесенных на производство. Уровень убытков от сотрудничества с крупными сетями может быть ниже, чем если вообще не сотрудничать. Поэтому каждый принимает собственное экономическое решение.