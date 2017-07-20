МВФ остановил переговоры с Лукашенко 25 20.07.2017, 17:50

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МВФ не видит «внятной поддержки реформ».

Международный валютный фонд приостановил дискуссии с Беларусью «в ожидании ясной демонстрации поддержки на высоком уровне необходимых изменений», заявил, отвечая на вопрос tut.by на брифинге в Вашингтоне официальный представитель МВФ Вильям Мюррей.

Речь идет, в первую очередь, о том, что касается государственных предприятий и коммунального сектора, отметил представитель МВФ.

Ближайшие контакты представителей МВФ и Беларуси ожидаются уже не в рамках подготовки программы, а в ходе ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Как ранее сообщалось, представительные делегации МВФ уже дважды были в Минске в нынешнем году. 16 марта по приглашению Лукашенко Минск посетили руководитель миссии МВФ по Беларуси Питер Долман, заместитель руководителя Европейского управления МВФ Танас Арванитис и старший региональный представитель МВФ по региону СНГ Бас Баккер. Александр Лукашенко сказал, что пригласил представителей МВФ, чтобы обсудить «буквально 1−2 вопроса», которые «для меня и страны очень важны». По словам представителя МВФ, одним из обсуждаемых моментов была экономическая и социальная ситуация, также обсуждалась система социальной защиты для тех, кто больше всего в ней нуждается.

Уже в начале года практически была готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 млрд долларов на десять лет под 2,28% годовых. Кредиторы требовали либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования. Как в феврале отмечал первый вице-премьер Василий Матюшевский, оставалось принять политическое решение.