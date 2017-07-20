Конституция для свободной Беларуси. Парламент 10 Михаил Пастухов, belaruspartisan.org

20.07.2017, 20:35

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Михаил Пастухов

Фото: ucpb.org

Главным органом власти в свободной Беларуси должен стать демократически избранный парламент.

Нынешняя ситуация

В соответствии с Конституцией образца 1996 года в качестве парламента выступает Национальное собрание Республики Беларусь. Такой парламент был сформирован после референдума 1996 года. Действовавший тогда парламент – Верховный Совет Республики Беларусь 13-го созыва – был незаконно распущен.

Из его состава (196 депутатов) были отобраны 110 депутатов и на основании указа А.Лукашенко «кооптированы» в новоявленную «палату представителей». Оставшиеся депутаты Верховного Совета были, мягко говоря, выставлены на улицу. Позднее они продолжили свою деятельность от имени Верховного Совета 13-го созыва. Их статус признали на международной арене, в том числе по линии Совета Европы и ОБСЕ.

Верхняя палата – Совет Республики – была сформирована со значительным опозданием. Ее основой стал президентский декрет от 11 декабря 1996 г. Он определил порядок формирования членов Совета Республики – по 8 от каждой области и Минска. Еще 8 членов назначал лично А.Лукашенко.

Последние парламентские выборы в Беларуси 2016 г. прошли по обычному сценарию и их результаты не были признаны группой наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. На ситуацию не повлияло «прохождение» в «палату представителей» двух кандидатов от оппозиционных структур: Анны Канопацкой и Елены Анисим. Формирование верхней палаты прошло, как обычно, тайно путем утверждения кандидатов от регионов.

Можно констатировать, что нынешний белорусский «парламент» не отвечает требованиям, которым должен отвечать современный парламент: 1) быть избранным в ходе свободных и честных выборов; 2) быть самостоятельным и обладать реальными полномочиями; 3) быть профессиональным и многопартийным; 4) иметь тесную связь с избирателями, партиями, общественными объединениями и другими социальными группами; 5) играть важную роль в решении всех вопросов государственной и общественной жизни.

В этой связи Национальное собрание Республики Беларусь, на мой взгляд, нельзя признать априоре парламентом. Это – какое-то декоративное образование, сформированное из числа отобранных властью представителей регионов. Оно не имеет реальных полномочий и зависит от верховной (президентской) власти.

Какой должен быть парламент?

С юридической точки зрения в новой Беларуси необходимо вернуться к легитимной модели парламента на основании Конституции 1994 года, то есть, к Верховному Совету.

Напомню, что Верховный Совет являлся высшим представительным, постоянно действующим и единственно законодательным органом государственной власти (ст.79 Конституции). Он состоял из 260 депутатов, избираемых путем всеобщих, прямых и свободных выборов по одномандатным округам.

Верховный Совет избирался на пять лет. Досрочное прекращение полномочий парламента могло иметь место на основании постановления, принятого большинством не менее 2/3 от избранных депутатов.

Согласно ст.83 Конституции, Верховный Совет имел достаточные полномочия для осуществления своих функций. В частности, он мог: назначать республиканские референдумы; принимать и изменять Конституцию; давать толкование Конституции и законов; назначать выборы депутатов Верховного Совета и местных Советов депутатов, а также выборы Президента; образовывать Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов; избирать Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Генерального прокурора, Председателя и Совет Контрольной палаты, Председателя и членов правления Национального банка; определять основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь.

Деятельность Верховного Совета осуществлялась на основе Конституции, Закона «О Верховном Совете Республики Беларусь» от 21 декабря 1994 г. и соответствующего Регламента.

Председатель Верховного Совета избирался тайным голосованием и был подотчетен Верховному Совету. Он осуществлял общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Верховным Советом, вел заседания, руководил работой аппарата Верховного Совета, решал иные вопросы (ст.87).

В помощь председателю Верховного Совета избирались первый заместитель и заместители председателя Верховного Совета. По поручению председателя они исполняли отдельные его обязанности и замещали его в случае отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

Верховный Совет избирал из числа депутатов постоянные комиссии и иные органы для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета, осуществления контроля за ходом исполнения законов. В случае необходимости Верховный Совет мог создавать следственные, ревизионные и иные временные комиссии (ст.88).

Для организации работы Верховного Совета создавался президиум Верховного Совета, в состав которого входили председатель Верховного Совета, первый заместитель Председателя Верховного Совета, заместители Председателя Верховного Совета и депутаты в порядке, предусмотренном Регламентом Верховного Совета (ст.89).

Право законодательной инициативы в Верховном Совете принадлежало депутатам, постоянным комиссиям Верховного Совета, Президенту, Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральному прокурору, Контрольной палате, Национальному банку, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек.

Согласно ст.91 Конституции, полномочия Верховного Совета сохранялись до открытия первого заседания Верховного Совета нового созыва (с учетом того, что Верховный Совет 13-го созыва был распущен незаконно, этот срок может быть длительным. Во всяком случае, до выборов Верховного Совета 14-го созыва. – Авт.).

Если мы решимся на упразднение должности президента (а это целесообразно во всех отношениях), то председатель Верховного Совета будет осуществлять ряд полномочий президента (например, подписывать законы, международные договоры, принимать иностранные делегации, выезжать на международные встречи, награждать героев).

Большинство полномочий президента можно передать Президиуму Верховного Совета. В результате будет воспринята модель управления, которая действовала в Беларуси до избрания первого президента (на мой взгляд, она вполне себя оправдала).

Как провести выборы в новый парламент?

С правовой точки зрения это сделать просто. Согласно ст.2 Декларации о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г., ст.3 Конституции 1994 г., единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ. Он осуществляет свою власть как непосредственно, так и через представительные органы. То есть, у народа – вся власть: как он решит, так и должно быть.

Учитывая, что сейчас в Беларуси нет легитимного парламента, как и иных представительных органов, то активные и смелые граждане могут собраться на широкий форум и решить вопрос о необходимости восстановления Конституции 1994 года, о формировании нового состава Центризбиркома и о назначении выборов депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 14-го созыва.

Повторюсь, что это – исконное право любого гражданина страны, который осознал, что он – не раб, не холоп, а носитель власти, хозяин в своей стране. Если соберутся несколько граждан, то объем их власти увеличивается, и так до бесконечности. Чем больше граждан заявит о своих правах, тем большей будет их власть и сила.

Правда, такое поведение граждан-аватаров может не понравится власти предержащим, поскольку они заинтересованы подольше сохранять статус-кво. Не исключено, что в отношении «умников» могут применить силу и репрессии.

Если выборы в Верховный Совет Республики Беларусь будут назначены и созданы центральная и местные избирательные комиссии, то остальное - дело техники. Все желающие могут выдвинуть свои кандидатуры в депутаты. Победят лучшие, смелые, достойные. Думаю, что все нынешние оппозиционные политики статут депутатами нового белорусского парламента.

В последствие, когда будет сформирован Верховный Совет 14-го созыва, можно будет вносить всякие поправки в процедуру выборов, уточнять полномочия парламента, можно даже изменить его название (например, Сойм). Но это – потом.

Нам бы дождаться свободных и честных выборов. Когда-то они состоятся. В этом нет никаких сомнений. Для меня остается загадкой только один вопрос: кто станет председателем Верховного Совета 14-го созыва? Однако кто бы не занял должность первого депутата, уверен, что им окажется выдающаяся личность, которая приложит максимум усилий для того, чтобы вывести страну на дорогу демократии и прогресса.

Михаил Пастухов, belaruspartisan.org