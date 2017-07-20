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Дональд Трамп: полгода президентства – в цифрах

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  • 20.07.2017, 20:55
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Дональд Трамп

20 июля исполнилось шесть месяцев со дня инаугурации Дональда Трампа.

В четверг 20 июля исполнилось шесть месяцев с того дня, как Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США.

Для бывшего строительного магната эти полгода в Белом доме оказались весьма беспокойными. Его рейтинги одобрения ниже, чем у любого из американских президентов в первые месяцы после избрания, однако его сторонники, судя по всему, не собираются от него отрекаться, пишет «Голос Америки».

За первые 182 дня президентства Трамп неоднократно вступал в острые дискуссии с политическими соперниками, зачастую в своей любимой соцсети, «Твиттере», где он за это время опубликовал 991 пост. Он также много возмущался по поводу расследований возможных связей его приближенных с российскими интересами, которые стали результатом выводов американского разведсообщества о том, что Москва вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу победить.

Трамп одержал одну крупную победу, получив поддержку Сената по выбранной им кандидатуре нового судьи Верховного суда, консерватора Нила Горсача. Однако в остальном законодательная повестка Трампа пока приживается плохо, и обещанная им отмена закона о здравоохранении, принятого его предшественником Бараком Обамой, близка к провалу в Конгрессе.

Американские СМИ составили подборку ключевых цифр, характеризующих президентство Трампа.

Принятых и подписанных законопроектов: 42 (ни одного крупного).

Зарубежные поездки: три, восемь стран (Саудовская Аравия, Израиль, Бельгия, Италия, Ватикан, Польша, Германия и Франция).

Двусторонние встречи с иностранными лидерами: 54, плюс 102 телефонных разговора с главами других государств.

Поездки на принадлежащие ему гольф-курорты во Флориде, Нью-Джерси и Вирджинии: от 33 до 40, по данным разных СМИ (в том числе 21 из первых 26 уикендов в Белом доме).

Пресс-конференции: 13 (большинство вместе с иностранными лидерами и лишь одно сольное выступление).

Интервью: 48, чаще всего – каналу Fox News (13 раз).

Увольнения: по меньшей мере – три (и.о. генерального прокурора Салли Йетс, советник по национальной безопасности Майкл Флинн и глава ФБР Джеймс Коми).

Рейтинг одобрения: в среднем 38,3 процента по данным последних опросов (сам Трамп назвал этот показатель «неплохим»).

Выходов из международных соглашений: 2 (Транстихоокеанское торговое партнерство и Парижское соглашение по климату, нацеленное на сокращение выбросов парниковых газов в ближайшие годы).

Дней до конца четырехлетнего президентского срока: 1 279. Трамп уже выразил намерение выдвигаться на второй срок в 2020 году.


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