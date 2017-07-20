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Декрет о «тунеядцах» наоборот

  • 20.07.2017, 22:58

Почему белорусы не могут вернуть деньги?

Четыре визита в налоговую инспекцию, сбор справок, походы в сельсовет — Петр Мигурский с марта добивался возврата налога на «тунеядство». Война с налоговой, как он это называет, закончилась успешно — в начале лета он получил на карточку свои Br 360, пишет «Белсат».

Заслуги Мигурского в деревне Добрейка все знают

Бывший председатель колхоза с 10-летним стажем, доцент в университете, собственник хозяйства на приусадебном участке. Из-за последнего мужчина, который к тому же теперь пенсионер, платить налог не должен. Почему же заплатил несправедливый сбор? Ученый и экономист Мигурский часто путешествует за границу.

По распоряжению правитеоя от 5-го июля, вернуть налог могут те граждане, которые в этом году работали как минимум 183 дней, достигли пенсионного возраста, либо являются инвалидами.

Налог пока возвращает очень мало людей

Заново связаться с бюрократической системой решил житель Гомеля Станислав Беликов, который ждет возвращения денег. Причины заняться этим для него были очевидны.

«Сегодня в Беларуси это не самые последние деньги, многие люди даже такого заработка не имеют», — поясняет Станислав.

Но пока правозащитники, юристы, оппозиция настаивают на полной отмене декрета, в правительстве ломают голову над изменениями в законе, об отмене речи не идет. Но обещают сделать ставку на помощь в трудоустройстве. Обещание амбициозное, если учесть, что в определяющих отраслях — промышленность, строительство, сельское хозяйство — продолжаются массовые сокращения рабочих.


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